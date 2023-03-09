Кузяев ищет команду в Турции

Какой смысл ему уходить из Зенита если в Турции его зарплата будет ниже. Да и в еврокубках турецкие клубы ничем не блещут. Или может рассчитывает что там его заметят более статусные клубы?
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет сменить клуб, чтобы участвовать в еврокубках.
Контракт игрока с петербуржцами истекает летом, и он уже приступил к поиску новой команды.
По информации Metaratings, представители Кузяева предложили его услуги клубам из Турции.
Если 30-летний хавбек не трудоустроится за границей, то «Зенит» возобновит с ним переговоры о продлении соглашения.
При этом уход в другой клуб РПЛ Кузяев не рассматривает.
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