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    Кузяев ищет команду в Турции

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет сменить клуб, чтобы участвовать в еврокубках.

    Контракт игрока с петербуржцами истекает летом, и он уже приступил к поиску новой команды.

    По информации Metaratings, представители Кузяева предложили его услуги клубам из Турции.

    Если 30-летний хавбек не трудоустроится за границей, то «Зенит» возобновит с ним переговоры о продлении соглашения.

    При этом уход в другой клуб РПЛ Кузяев не рассматривает.

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    Источник: Metaratings

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    09.03.2023 21:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100921

      zigbert 10 марта, 15:27

      Какой смысл ему уходить из Зенита если в Турции его зарплата будет ниже. Да и в еврокубках турецкие клубы ничем не блещут. Или может рассчитывает что там его заметят более статусные клубы?

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 10 марта, 11:05

      Раньше Далер искал место в топ 5 лигах, а теперь поумнел. Ну, в Турции-то ему место найдется наверняка. Кстати, летом и бразильцы начнут уходить, я почти уверен. Слишком хороши они для лиги, за которй никто в мире не следит, которая не светится в международных соревнованиях, а на внутренних имеет полупустые трибуны.

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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 10 марта, 10:14

      Уже который год Кузяев ищет новый клуб. А что Далера не устраивает в Зените? Игровоговремени более чем предостаточно, зарплата в два , ато и в три раза выше его реальных возможностей. Никакой другой клуб ему и 30% от нынешней зарплаты не даст, а что еще нужно?

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr 10 марта, 08:31

      Брехня..............

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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 22:27

      В позапрошлом году он уже искал и... не нашел))) За эти два года лучше его игра не стала, а по сему: в Зенит, в Зенит, Зениииит...

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