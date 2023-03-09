Кузяев ищет команду в Турции

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет сменить клуб, чтобы участвовать в еврокубках.

Контракт игрока с петербуржцами истекает летом, и он уже приступил к поиску новой команды.

По информации Metaratings, представители Кузяева предложили его услуги клубам из Турции.

Если 30-летний хавбек не трудоустроится за границей, то «Зенит» возобновит с ним переговоры о продлении соглашения.

При этом уход в другой клуб РПЛ Кузяев не рассматривает.

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