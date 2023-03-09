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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дьяков рассказал, что ему не нравится в российском футболе

    Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос о минусах футбола в России.

    – Что вам не нравится в сегодняшнем российском футболе?

    – Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли?

    Понятно, топовые игроки к нам сейчас не поедут. Ну и зачем привозить иностранцев, которые как минимум не сильнее наших?

    Лучше обратить внимание на российский рынок. Пример «Ростова» показывает, что это более перспективный путь.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 19:30
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