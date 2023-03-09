Дьяков рассказал, что ему не нравится в российском футболе

Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос о минусах футбола в России.

– Что вам не нравится в сегодняшнем российском футболе?

– Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли?

Понятно, топовые игроки к нам сейчас не поедут. Ну и зачем привозить иностранцев, которые как минимум не сильнее наших?

Лучше обратить внимание на российский рынок. Пример «Ростова» показывает, что это более перспективный путь.

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