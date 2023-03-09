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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»

    Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал нападающего парижского клуба Лионеля Месси.

    «Нам не нужен Месси! Он не хочет вкладываться в этот клуб!

    Он сказал, что хорошо адаптировался. Но к чему ты адаптировался, мой дорогой? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах ты просто испарился!

    Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался – я видел, как он двигался. Конечно, сборная – это другое, но нужно же иметь немного уважения к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только «ПСЖ» мог дать ему это.

    «ПСЖ» сделал на него ставку и убедил себя в том, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает», – сказал Ротен.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: RMC Sport

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    09.03.2023 18:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +21

      devaler 11 марта, 10:37

      Кто такой Ротен? Школота дает советы. В Мбаппе никто не врезался, его просто не было видно. ПСЖ божит на Мбаппе, капитан в 24 года, серьезно? Какого лидера он включил в матчах с Баварией? Проблема ПСЖ -атакующая полузащита, ее нет. И нет какого-то характера рвать на зубах.

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      Рейтинг: +122

      Niklas80 9 марта, 20:52

      Бавария вчера показала, как нужно играть в футбол.

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      Рейтинг: +2472

      serglider > Niklas80 9 марта, 21:38

      Ага, пусть скажут спасибо судье, что разрешил такой уровень силовой борьбы! Если бы против Барсы в бытность Месси так разрешали играть, большой вопрос взяли бы они ЛЧ. А вообще прикольно было наблюдать, как Месси на всех парах мчится к воротам соперника, ему чисто в плечо врезается защитник... Месси после кульбита, сидит на жопе растопырив руки, защитник с мячом, судья даже не свистнул))) А чё так можно было?

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      Рейтинг: +122

      Niklas80 > serglider 11 марта, 20:51

      Результат на табло, а футбол не балет.

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      Рейтинг: +190

      Dob13 9 марта, 20:34

      А сам кому забивал?

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      Рейтинг: +2472

      serglider > Dob13 9 марта, 21:40

      У самого нет такого количества золотых мячей и контракт намного скромнее. Как говорится: кому много дано, с того и строже спрос.

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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 9 марта, 18:59

      А кроме Месси, в команде ни кого нет? Судя по высказыванию он один должен был выиграть и вот же гад, - подвёл!!!:))))

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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 9 марта, 18:47

      У Мбаппе которого сам президент страны просит остаться в клубе зарплата и бонусы в несколько раз больше . Что сделал он ? Правильно ничего . Если клуб уровня Монако купит игрока уровня Роналду или Месси не значит что они будут брать всё и вся . Это было понятно по заменам вчера . У Баварии с запаса выходят игроки такие как Мане Сане Гнабри . А что вышло у ПСЖ? Никакой полузащиты . Даже того же паредеса продали Рабьо продали . Икарди отдали . Ди Мария отпустили . Они хотят ЛЧ? С таким то составом? Ней травма и всё никогда не помогает МЕССИ . Мбаппе тупо игрок бегунок . Ему надо дать пас чтоб побежал и чтоб простор был . Чего клуб уровня Бавария редко даёт

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      Рейтинг: +2472

      serglider > JIEGEHDA 9 марта, 21:44

      Тут вопрос в том, что арабы 13 лет вбухивали в ПСЖ астрономическое количество бабла, а ЛЧ клуб так ни разу и не смогл взять))) Тенденция однако!

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      Рейтинг: +768

      Болотоход 9 марта, 18:24

      Так и есть!

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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 9 марта, 18:18

      Месси: "Кто такой Ротен?"

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