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  • Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»

Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»

9 марта 2023, 18:03
10

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал нападающего парижского клуба Лионеля Месси.

«Нам не нужен Месси! Он не хочет вкладываться в этот клуб!

Он сказал, что хорошо адаптировался. Но к чему ты адаптировался, мой дорогой? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах ты просто испарился!

Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался – я видел, как он двигался. Конечно, сборная – это другое, но нужно же иметь немного уважения к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только «ПСЖ» мог дать ему это.

«ПСЖ» сделал на него ставку и убедил себя в том, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает», – сказал Ротен.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Ротен Жером
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1678375122
Месси: "Кто такой Ротен?"
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JIEGEHDA
1678376878
У Мбаппе которого сам президент страны просит остаться в клубе зарплата и бонусы в несколько раз больше . Что сделал он ? Правильно ничего . Если клуб уровня Монако купит игрока уровня Роналду или Месси не значит что они будут брать всё и вся . Это было понятно по заменам вчера . У Баварии с запаса выходят игроки такие как Мане Сане Гнабри . А что вышло у ПСЖ? Никакой полузащиты . Даже того же паредеса продали Рабьо продали . Икарди отдали . Ди Мария отпустили . Они хотят ЛЧ? С таким то составом? Ней травма и всё никогда не помогает МЕССИ . Мбаппе тупо игрок бегунок . Ему надо дать пас чтоб побежал и чтоб простор был . Чего клуб уровня Бавария редко даёт
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aaaaahhhh
1678377564
А кроме Месси, в команде ни кого нет? Судя по высказыванию он один должен был выиграть и вот же гад, - подвёл!!!:))))
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Dob13
1678383288
А сам кому забивал?
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Niklas80
1678384346
Бавария вчера показала, как нужно играть в футбол.
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devaler
1678520235
Кто такой Ротен? Школота дает советы. В Мбаппе никто не врезался, его просто не было видно. ПСЖ божит на Мбаппе, капитан в 24 года, серьезно? Какого лидера он включил в матчах с Баварией? Проблема ПСЖ -атакующая полузащита, ее нет. И нет какого-то характера рвать на зубах.
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