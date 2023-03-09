Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал нападающего парижского клуба Лионеля Месси.

«Нам не нужен Месси! Он не хочет вкладываться в этот клуб!

Он сказал, что хорошо адаптировался. Но к чему ты адаптировался, мой дорогой? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах ты просто испарился!

Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался – я видел, как он двигался. Конечно, сборная – это другое, но нужно же иметь немного уважения к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только «ПСЖ» мог дать ему это.

«ПСЖ» сделал на него ставку и убедил себя в том, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает», – сказал Ротен.

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