Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»

Кто такой Ротен? Школота дает советы. В Мбаппе никто не врезался, его просто не было видно. ПСЖ божит на Мбаппе, капитан в 24 года, серьезно? Какого лидера он включил в матчах с Баварией? Проблема ПСЖ -атакующая полузащита, ее нет. И нет какого-то характера рвать на зубах.
Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал нападающего парижского клуба Лионеля Месси.
«Нам не нужен Месси! Он не хочет вкладываться в этот клуб!
Он сказал, что хорошо адаптировался. Но к чему ты адаптировался, мой дорогой? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах ты просто испарился!
Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался – я видел, как он двигался. Конечно, сборная – это другое, но нужно же иметь немного уважения к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только «ПСЖ» мог дать ему это.
«ПСЖ» сделал на него ставку и убедил себя в том, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает», – сказал Ротен.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?