Иванов ответил на вопрос, выкупит ли «Урал» Помазуна у ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о вратаре Илье Помазуне, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Непонятно, возьмут ли Илью в состав основной сборной. Пока что это только расширенный список. Эммерсон сказал, Илья заменит Акинфеева? Он сказал это как одноклубник Помазуна, ха-ха. Да, у Ильи есть навыки, но решать тренерскому штабу, кого брать в команду. Пока рано говорить об этом.

Конечно, мы довольны, что Илью наконец-то заметили. Он уже немолодой парень, и ему надо играть как можно больше. Если его возьмут в сборную, мы будем только рады!

О выкупе Ильи мы пока что не думаем. После сезона будем решать этот вопрос», – сказал Иванов.

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