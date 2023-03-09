Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иванов ответил на вопрос, выкупит ли «Урал» Помазуна у ЦСКА

9 марта 2023, 15:28

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о вратаре Илье Помазуне, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Непонятно, возьмут ли Илью в состав основной сборной. Пока что это только расширенный список. Эммерсон сказал, Илья заменит Акинфеева? Он сказал это как одноклубник Помазуна, ха-ха. Да, у Ильи есть навыки, но решать тренерскому штабу, кого брать в команду. Пока рано говорить об этом.

Конечно, мы довольны, что Илью наконец-то заметили. Он уже немолодой парень, и ему надо играть как можно больше. Если его возьмут в сборную, мы будем только рады!

О выкупе Ильи мы пока что не думаем. После сезона будем решать этот вопрос», – сказал Иванов.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

Еще по теме:
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке» 5
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени 4
«Спартак» продлил контракт с голкипером 4
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Помазун Илья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
3
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
6
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
5
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
2
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
2
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
15
Все новости
Все новости
Пономарев тремя словами описал ничью ЦСКА с «Рубином»
18:25
Экс-арбитр Федотов отреагировал на жалобы «Зенита» на судейство
17:29
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
2
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
15
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
7
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
15:30
13
Спартаковец Жедсон сказал, на какой позиции ему комфортнее играть
15:08
3
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14:59
5
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
16
Тренер «Акрона» оценил вариант с возвращением Дзюбы
13:54
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
13:46
9
В «Динамо» объяснили проблемы с подписанием новых игроков в Россию
13:35
1
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
15
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
13:17
3
Хавбек «Динамо» оценил готовность команды к чемпионству после 5 побед подряд
13:08
1
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
5
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
Вингер «Ростова» оценил шансы «Спартака» на чемпионство
11:54
1
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
10
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
5
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
5
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
6
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+