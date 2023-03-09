Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин допускает чемпионство москвичей в этом сезоне.

«Все будет зависеть от того, как они будут играть. Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки. По игре у команды достаточно проблем, это никуда не исчезло.

Посмотрим, что будет дальше, еще играть 12 туров, все может быть. Все еще возможно. Все будут терять очки», – сказал Силкин.

«Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

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