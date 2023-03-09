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  • Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»

Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»

9 марта 2023, 00:16
8

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин допускает чемпионство москвичей в этом сезоне.

«Все будет зависеть от того, как они будут играть. Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки. По игре у команды достаточно проблем, это никуда не исчезло.

Посмотрим, что будет дальше, еще играть 12 туров, все может быть. Все еще возможно. Все будут терять очки», – сказал Силкин.

  • «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей
Комментарии (8)
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vladik12
1678310495
Ска, он там после пятой вещает? Сложно поверить, что при этом "спеце" команда показывала чуть ли не лучший по зрелищности футбол вообще в истории чемпионата России.
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andrew08
1678325128
Господин Силкин, Вы там себя хорошо чувствуете?
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ilichkadr
1678339879
Совсем съехала крыша у мужика. Попросился бы на работу в структуру клуба или на худой конец пошёл бы охранником на базу в Новогорск, всё какое-то общение.
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SLADE2019
1678344827
Конечно по силам. Человек же не про Ла-лигу говорит. Другое дело, что с этим тренером Динамо не прогрессирует. Никто из основы не выходит на свой уровень. А это уже беда тренера.
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neim
1678348959
Почему меня ни кто не просит высказаться ? Уж я бы такого наговорил, Динамо давно бы уже чемпионом стало ))).
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VVM1964
1678354444
Я конечно понимаю - праздник и всё такое, но всё же пить надо меньше )))
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эд100
1678371109
может динамо знает то, чего не знает Спартак? эй, зенит, колитесь, где и как так облажаться возможно?!
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