Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»

может динамо знает то, чего не знает Спартак? эй, зенит, колитесь, где и как так облажаться возможно?!
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин допускает чемпионство москвичей в этом сезоне.
«Все будет зависеть от того, как они будут играть. Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки. По игре у команды достаточно проблем, это никуда не исчезло.
Посмотрим, что будет дальше, еще играть 12 туров, все может быть. Все еще возможно. Все будут терять очки», – сказал Силкин.
- «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 13 очков.
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