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    Какой вы футболист?

    Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин допускает чемпионство москвичей в этом сезоне.

    «Все будет зависеть от того, как они будут играть. Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки. По игре у команды достаточно проблем, это никуда не исчезло.

    Посмотрим, что будет дальше, еще играть 12 туров, все может быть. Все еще возможно. Все будут терять очки», – сказал Силкин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.03.2023 00:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +511

      эд100 9 марта, 17:11

      может динамо знает то, чего не знает Спартак? эй, зенит, колитесь, где и как так облажаться возможно?!

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 9 марта, 12:34

      Я конечно понимаю - праздник и всё такое, но всё же пить надо меньше )))

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      Рейтинг: +5417

      neim 9 марта, 11:02

      Почему меня ни кто не просит высказаться ? Уж я бы такого наговорил, Динамо давно бы уже чемпионом стало ))).

      2
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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > neim 9 марта, 13:11

      Давай высказывайся. Мы тебя здесь дружно поддержим!!

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 9 марта, 09:53

      Конечно по силам. Человек же не про Ла-лигу говорит. Другое дело, что с этим тренером Динамо не прогрессирует. Никто из основы не выходит на свой уровень. А это уже беда тренера.

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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr 9 марта, 08:31

      Совсем съехала крыша у мужика. Попросился бы на работу в структуру клуба или на худой конец пошёл бы охранником на базу в Новогорск, всё какое-то общение.

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      Рейтинг: +24

      andrew08 9 марта, 04:25

      Господин Силкин, Вы там себя хорошо чувствуете?

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 9 марта, 00:21

      Ска, он там после пятой вещает?

      Сложно поверить, что при этом "спеце" команда показывала чуть ли не лучший по зрелищности футбол вообще в истории чемпионата России.

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