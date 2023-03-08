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    Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»

    Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко объяснил важность мартовских товарищеских матчей с Ираном и Ираком.

    «Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной — всегда важное событие. Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это необходимо для всего российского футбола», – сказал Ещенко.

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    Источник: Sport24

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    08.03.2023 22:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 9 марта, 16:16

      Обкатывать сборную надо именно на таких командах.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 9 марта, 09:31

      А ещё со сборной Зимбабве не мешало бы сыграть.

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 9 марта, 01:26

      Ну андрейка еще тот звездабол!!!

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      Рейтинг: +457

      Great Tartaria 9 марта, 00:03

      тур по Азии продолжается, но после Узбекистана и Таджикистана этот балаган мало кому интересен, когда не пойми кто играет, когда это не сборная сильнейших, а какой то непонятный кастинг, с унылой игрой и результатом......кто следующие соперники? Афганистан и КНДР ?

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