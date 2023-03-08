Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко объяснил важность мартовских товарищеских матчей с Ираном и Ираком.

«Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной — всегда важное событие. Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это необходимо для всего российского футбола», – сказал Ещенко.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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