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    Карасев раскрыл природу судейских ошибок

    Рефери ФИФА Сергей Карасев высказался о природе судейских ошибок.

    «Понятно, что к судьям всегда относились в негативном ключе: если ошибка, значит специально. Но этого уже давно нет. Пережитки. Поверьте, никакой нормальный судья не будет нарочно ошибаться. Эти ошибки – чисто человеческие. В наш век футбол снимают 100 камер, есть VAR и всe остальное. Если есть неточности, то это обычные человеческие ошибки.

    Когда поставили дополнительного судью за ворота, то казалось, что теперь будет меньше недосмотров. Но человеческий фактор существует. И в кабинке VAR он тоже есть. Бывает, что картинку не нашли или технические моменты, а люди всe равно думают, что всe специально», — сказал Карасeв.

    • Москвич судит в РПЛ с 2008 года.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Сейчас российские судьи отстранены от УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 19:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 20:32

      Насмешил, на полиграф тебя !

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 8 марта, 19:59

      Да ладно, Карась, знаем мы откуда ноги растут!

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