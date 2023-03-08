Карасев раскрыл природу судейских ошибок

Рефери ФИФА Сергей Карасев высказался о природе судейских ошибок.

«Понятно, что к судьям всегда относились в негативном ключе: если ошибка, значит специально. Но этого уже давно нет. Пережитки. Поверьте, никакой нормальный судья не будет нарочно ошибаться. Эти ошибки – чисто человеческие. В наш век футбол снимают 100 камер, есть VAR и всe остальное. Если есть неточности, то это обычные человеческие ошибки.

Когда поставили дополнительного судью за ворота, то казалось, что теперь будет меньше недосмотров. Но человеческий фактор существует. И в кабинке VAR он тоже есть. Бывает, что картинку не нашли или технические моменты, а люди всe равно думают, что всe специально», — сказал Карасeв.

Москвич судит в РПЛ с 2008 года.

Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.

Сейчас российские судьи отстранены от УЕФА.

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