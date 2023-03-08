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    Какой вы футболист?

    Семин сравнил составы «Зенита» и «Спартака»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

    «Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, 2-3 позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того.

    Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», — сказал Семин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.03.2023 14:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 8 марта, 20:05

      ЮрШпалыч, нельзя сравнивать людей со свинями!

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr 8 марта, 19:16

      Палыч простой как грабли. Допустим, что Малком и Промес — игроки одного уровня. Тогда Сантос - Рыбус, Барриос -Зобнин. Игнатов, Вендел -Мартинс, Клаудиньо - Мозес..........какого уровня?
      По мне так Соболев - Сергеев одного уровня.

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      Рейтинг: +743

      Азбука 8 марта, 17:31

      У Зенита состав гораздо слабее, но за счёт гения Семака ....

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 8 марта, 16:36

      Денег там много больше что в селекции что в контрактах

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      Рейтинг: +4076

      raritet 8 марта, 15:57

      Полностью согласен с Шпалычем. Вся разница только в центре: бразилы более техничные, спартаковские наши атлетичнее. Все будет зависеть от отдачи игроков. И от календаря оставшихся игр. Раньше очень влиял вызов в сборную. В этот раз очень много спартаковцев. Но это и понятно. Больше россиян в обойме.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 8 марта, 15:54

      Спартак Зениту не конкурент. Пусть сравнивают с теми кто ниже 5 места. Это их класс. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1201

      Suvorov51 8 марта, 15:38

      Да уж Палыч, удивил и не только меня, понятно что помойка крутится как уж на сковороде из кожи змеиной лезет чтобы звездочку прикупить, идет на все, выдает паспорта, и думаю что это не последний паспорт смазным, но состав у помойки честно посильнее, плюс 2 паспартиста ананиста стали русаками знают по русски только ДАЙ

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > Suvorov51 8 марта, 19:02

      Российский паспорт на звёздочку никак не влияет.

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      Рейтинг: +569

      semm 8 марта, 15:37

      Спрашивать Палыча - это вспоминать прошлое, а чё там было иеех!

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 15:22

      Лукавит Палыч. Как раз позиции 3-4 можно сопоставить. Остальные у Спартака проседают.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > R_a_i_n 8 марта, 17:02

      Зенит может ведь второй командой играть , ибо гпфк.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 8 марта, 15:17

      Если бы не 8 очков отрыва, то теоретически можно было бы строить планы, но в нынешней ситуации шансы ПРАКТИЧЕСКИ нулевые !!!

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