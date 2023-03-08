Семин сравнил составы «Зенита» и «Спартака»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, 2-3 позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того.
Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», — сказал Семин.
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Источник: «РБ Спорт»