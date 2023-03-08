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Комментатор Шнякин рассказал о прокусанном в драке соске

8 марта 2023, 14:22
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Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», рассказал о запомнившейся ему марьинской драке со своим участием.

«Последняя моя драка – в Марьино (район Москвы – прим. «Бомбардира») десять лет назад. Играли в футбол с пацанами. Четыре команды. Две играют, две ждут. Как во всех дворах.

Выходит на поле какой-то мужик. Судя по татуировкам, недавно откинувшийся. «Ну-ка накати на технику». Время идет на поле, мы напряженные, хотим играть. Я подхожу: «Родной, уважаемый, можете поле покинуть?». Предельно корректно. Он: «Ты че, *** [блин]?».

Я повалил его, начал делать болевой на руку ногой. Одновременно удушал его. Он взял и прокусил мне сиську. В районе соска прокусил. Шрам оставался несколько лет.

Он пообещал вернуться на поле с оружием. С нами играл отставной полицейский. Решили не рисковать, вызвали на всякий случай наряд подежурить около поля. Чувак не пришел в итоге», – сказал Шнякин на ютуб-канале Павла Городницкого.

  • Комментатор работает на «Матч ТВ» с момента основания (2015 год).
  • В декабре Шнякин комментировал ЧМ-2022 с места событий, включая финал.
  • Журналист сам играет в футбол на любительском уровне.

Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

Комментатор Шнякин рассказал, как вызвал болельщика «раз на раз»

Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

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Комментарии (2)
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Napaleon Banapart
1678276717
Из прочитанного обратил внимание на "отзывчивых" ментов. В нашей юности и мысли бы не возникло звонить 02.
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serglider
1678285736
Сказочник))) "Я повалил его, начал делать болевой на руку ногой. Одновременно удушал его." - интересно как это выглядело со стороны? Нельзя душить человека, так что бы его сосок оказался напротив рта оппонента))) Походу Шняка участвовал в какой-то оргии с обдолбанными наркоманками-прошмантовками, которые прокусили ему сосок, а своей жене он прогнал, по футбол и пьяного неадеквата. И хрен наряд полиции будет тебе дежурить возле поля, думаю о в случае если алкаш уже убрался, они даже на вызов не поедут. "Вот когда убьют, мы приедем и все опишем")))
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