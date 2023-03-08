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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Комментатор Шнякин рассказал о прокусанном в драке соске

    Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», рассказал о запомнившейся ему марьинской драке со своим участием.

    «Последняя моя драка – в Марьино (район Москвы – прим. «Бомбардира») десять лет назад. Играли в футбол с пацанами. Четыре команды. Две играют, две ждут. Как во всех дворах.

    Выходит на поле какой-то мужик. Судя по татуировкам, недавно откинувшийся. «Ну-ка накати на технику». Время идет на поле, мы напряженные, хотим играть. Я подхожу: «Родной, уважаемый, можете поле покинуть?». Предельно корректно. Он: «Ты че, *** [блин]?».

    Я повалил его, начал делать болевой на руку ногой. Одновременно удушал его. Он взял и прокусил мне сиську. В районе соска прокусил. Шрам оставался несколько лет.

    Он пообещал вернуться на поле с оружием. С нами играл отставной полицейский. Решили не рисковать, вызвали на всякий случай наряд подежурить около поля. Чувак не пришел в итоге», – сказал Шнякин на ютуб-канале Павла Городницкого.

    • Комментатор работает на «Матч ТВ» с момента основания (2015 год).
    • В декабре Шнякин комментировал ЧМ-2022 с места событий, включая финал.
    • Журналист сам играет в футбол на любительском уровне.

    Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

    Комментатор Шнякин рассказал, как вызвал болельщика «раз на раз»

    Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2471

      serglider 8 марта, 17:28

      Сказочник))) "Я повалил его, начал делать болевой на руку ногой. Одновременно удушал его." - интересно как это выглядело со стороны? Нельзя душить человека, так что бы его сосок оказался напротив рта оппонента))) Походу Шняка участвовал в какой-то оргии с обдолбанными наркоманками-прошмантовками, которые прокусили ему сосок, а своей жене он прогнал, по футбол и пьяного неадеквата. И хрен наряд полиции будет тебе дежурить возле поля, думаю о в случае если алкаш уже убрался, они даже на вызов не поедут. "Вот когда убьют, мы приедем и все опишем")))

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 8 марта, 14:58

      Из прочитанного обратил внимание на "отзывчивых" ментов. В нашей юности и мысли бы не возникло звонить 02.

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