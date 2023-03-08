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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Комментатор Шнякин рассказал, как вызвал болельщика «раз на раз»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин однажды вызвал болельщика на драку.

    «Была история, как я поехал раз на раз с фанатом, который оскорблял мою семью. Должны были встретиться в лесу. Он не приехал в итоге», – сообщил Шнякин на ютуб-канале Павла Городницкого.

    • Комментатор работает на «Матч ТВ» с момента основания (2015 год).
    • В декабре Шнякин комментировал ЧМ-2022 с места событий, включая финал.
    • Журналист сам играет в футбол на любительском уровне.

    Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 07:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +935

      Krics 8 марта, 12:52

      Даже в голову не приходит,что Н.Озеров мог так повести себя,Он Комментатор, а кто такой Шнякин? Гопник с соседнего двора ? О времена,о нравы,ихмо.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 08:46

      Ты бы его еще в баню позвал!
      Он не то подумал.
      :)))

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