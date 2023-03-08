Комментатор Шнякин рассказал, как вызвал болельщика «раз на раз»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин однажды вызвал болельщика на драку.

«Была история, как я поехал раз на раз с фанатом, который оскорблял мою семью. Должны были встретиться в лесу. Он не приехал в итоге», – сообщил Шнякин на ютуб-канале Павла Городницкого.

Комментатор работает на «Матч ТВ» с момента основания (2015 год).

В декабре Шнякин комментировал ЧМ-2022 с места событий, включая финал.

Журналист сам играет в футбол на любительском уровне.

Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

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