Фигуристка Медведева: «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов!»

Фигуристка Евгения Медведева, сотрудничающая с «Динамо», верит в еврокубковые перспективы клуба.

«Это сложный пока что вопрос для меня – возьмет ли «Динамо» трофей. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов. Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдет.

У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие пять-десять лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь. Дай бог, еврокубки нам вернут, и «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов!» – сказала Медведева.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

У команды нет трофеев с 1995 года.

В этом году «Динамо» 100 лет.

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