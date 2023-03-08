Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фигуристка Медведева: «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов!»

    Фигуристка Евгения Медведева, сотрудничающая с «Динамо», верит в еврокубковые перспективы клуба.

    «Это сложный пока что вопрос для меня – возьмет ли «Динамо» трофей. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов. Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдет.

    У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие пять-десять лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь. Дай бог, еврокубки нам вернут, и «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов!» – сказала Медведева.

    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • У команды нет трофеев с 1995 года.
    • В этом году «Динамо» 100 лет.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо»
    ⚡ Fonbet Кубок России. «Зенит» по пенальти проиграл «Динамо» и вылетел из турнира 42
    Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов) 18
    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18127

      ilichkadr 8 марта, 13:48

      Кому пирожки горячие с повидлом, с мясом, с капустой…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 13:25

      Команда ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА не может играть в Лиге Чемпионов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 12:31

      Пошумят: "Кому напитки, холодные, горячие напитки"?
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 11:58

      Ну и какого буя фигуристка кидает о футболе ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3581

      Axe111 8 марта, 11:57

      )))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 8 марта, 11:19

      Как по методичке.
      О молодости команды уже года 3 говорят , а воз и ныне там.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11