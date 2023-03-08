Мбаппе подарил свою историческую форму игроку «Нанта», у которого умерла пятилетняя дочь

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после последнего матча Лиги 1 против «Нанта» (4:2) поддержал форварда соперника Игнатиуса Ганаго. У него месяц назад умерла пятилетняя дочь, из-за чего спортсмен пропустил несколько недель.

После игры Мбаппе подошел к Ганаго и подарил ему майку, в которой забил рекордный 201-й гол за «ПСЖ». Благодаря ему игрок стал лучшим бомбардиром клуба.

Дочь Ганаго умерла после тяжелой болезни.

24-летний Ганаго стоит 4 миллиона евро.

У игрока в сезоне Лиги 1 23 матча, 4 гола, 3 ассиста.

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