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    Мбаппе подарил свою историческую форму игроку «Нанта», у которого умерла пятилетняя дочь

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после последнего матча Лиги 1 против «Нанта» (4:2) поддержал форварда соперника Игнатиуса Ганаго. У него месяц назад умерла пятилетняя дочь, из-за чего спортсмен пропустил несколько недель.

    После игры Мбаппе подошел к Ганаго и подарил ему майку, в которой забил рекордный 201-й гол за «ПСЖ». Благодаря ему игрок стал лучшим бомбардиром клуба.

    • Дочь Ганаго умерла после тяжелой болезни.
    • 24-летний Ганаго стоит 4 миллиона евро.
    • У игрока в сезоне Лиги 1 23 матча, 4 гола, 3 ассиста.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    08.03.2023 08:42
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