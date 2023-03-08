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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Евсеев рассказал о своих тренерских успехах в «Шиннике»

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, каких положительных моментов ему удается добиваться.

    «Мои амбиции в Ярославле? Команда играет в качественный футбол. Молодые игроки растут.

    Все удивляются, что игроки, которые никому не были нужны, заново у нас начали играть. Много таких, по фамилии не буду называть», – сказал Евсеев.

    • «Шинник» идет в таблице 10-м.
    • Евсеев принял команду в 2021 году и за один сезон вернул ее в Первую лигу.
    • В РПЛ Евсеев тренировал «Уфу», «Амкар».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    08.03.2023 08:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 17:45

      Выглядит каким то само пиаром. Анализом игры пусть занимаются журналисты.

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