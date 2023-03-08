Евсеев рассказал о своих тренерских успехах в «Шиннике»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, каких положительных моментов ему удается добиваться.

«Мои амбиции в Ярославле? Команда играет в качественный футбол. Молодые игроки растут.

Все удивляются, что игроки, которые никому не были нужны, заново у нас начали играть. Много таких, по фамилии не буду называть», – сказал Евсеев.

«Шинник» идет в таблице 10-м.

Евсеев принял команду в 2021 году и за один сезон вернул ее в Первую лигу.

В РПЛ Евсеев тренировал «Уфу», «Амкар».

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