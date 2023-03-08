Хави – о работе тренером «Барселоны»: «Худшие дни в моей жизни. Меня постоянно критикуют»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своей работе в каталонском клубе.

«Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером «Барсы» не стоит. И тем более, если ты такой же «куле», как я.

Это очень тяжело, когда тебе говорят, что ты плох или что у тебя нет характера. Иногда ты не знаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя убивают [в соцсетях].

Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером «Барсы». Во многих случаях я спрашивал себя, стоит ли это того. Я ни в чем не нуждаюсь финансово... но я из «Барсы» и хочу помочь клубу», – цитирует Хави Marca.

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