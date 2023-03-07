Павлюченко сравнил уровень Медиалиги и РПЛ

Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал переход в команду Медиалиги Fight Nights.
«Уровень Медиалиги, сравнивая с РПЛ или Первой лигой, в чем-то уступает, ха-ха. В медиафутболе другой уровень тренировок и подготовки в целом.
На Медиалигу хватит сил и средств. Мне самому это интересно. Прошлый сезон играл за «Матч ТВ». Было увлекательно наблюдать, что из себя представляет медиафутбол, и мне это зашло и понравилось», – сказал Павлюченко.
- 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
- В начале марта он покинул команду «Матч ТВ».
- Зимой он вел переговоры с «Уфой».
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Источник: Sport24