Павлюченко сравнил уровень Медиалиги и РПЛ

Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал переход в команду Медиалиги Fight Nights.

«Уровень Медиалиги, сравнивая с РПЛ или Первой лигой, в чем-то уступает, ха-ха. В медиафутболе другой уровень тренировок и подготовки в целом.

На Медиалигу хватит сил и средств. Мне самому это интересно. Прошлый сезон играл за «Матч ТВ». Было увлекательно наблюдать, что из себя представляет медиафутбол, и мне это зашло и понравилось», – сказал Павлюченко.

41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.

В начале марта он покинул команду «Матч ТВ».

Зимой он вел переговоры с «Уфой».

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