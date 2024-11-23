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    • Павлюченко выбрал клуб своей души между «Локомотивом» и «Спартаком»

    Павлюченко выбрал клуб своей души между «Локомотивом» и «Спартаком»

    Роман Павлюченко ответил, какой клуб для него роднее – «Спартак» или «Локомотив».

    «Я в «Локомотиве», по большому счету, провел три сезона. Сказать, что я прям заиграл или играл хорошо, – нет. Я любил этот клуб, до сих пор смотрю, переживаю, многих футболистов знаю.

    Но все равно в душе не мой клуб. Все-таки «Спартак» это мой клуб», – сказал Павлюченко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    Каратель помойников
    1732344999
    Все-таки «Спартак» это мой клуб», – сказал Павлюченко.в ожидании наплыва извращённых комментов от питорских сикелух)))
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