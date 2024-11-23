Павлюченко выбрал клуб своей души между «Локомотивом» и «Спартаком»

Роман Павлюченко ответил, какой клуб для него роднее – «Спартак» или «Локомотив».

«Я в «Локомотиве», по большому счету, провел три сезона. Сказать, что я прям заиграл или играл хорошо, – нет. Я любил этот клуб, до сих пор смотрю, переживаю, многих футболистов знаю.

Но все равно в душе не мой клуб. Все-таки «Спартак» это мой клуб», – сказал Павлюченко.

Сегодня «Спартак» примет «Локо» в 16-м туре РПЛ.

Начало матча – в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби.

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