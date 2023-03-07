Орлов назвал лучшего российского нападающего прямо сейчас

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба остается лучшим среди российских форвардов.
«Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим.
У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем – с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных.
Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30 годам набрал те навыки, которые есть у Артема.
Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», – сказал Орлов.
- 34-летний Дзюба в субботу сделал хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).
- До этого он не забил ни разу в 2 матчах Fonbet Кубка России против «Спартака».
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