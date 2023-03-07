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    Какой вы футболист?

    Орлов назвал лучшего российского нападающего прямо сейчас

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба остается лучшим среди российских форвардов.

    «Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим.

    У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем – с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных.

    Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30 годам набрал те навыки, которые есть у Артема.

    Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», – сказал Орлов.

    • 34-летний Дзюба в субботу сделал хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).
    • До этого он не забил ни разу в 2 матчах Fonbet Кубка России против «Спартака».

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    Источник: Sport24

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    07.03.2023 18:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 7 марта, 20:31

      Не кривя душой - а я, Дзюбу, уже похоронил.

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      Рейтинг: +228

      SparMos 7 марта, 20:29

      Лучше бы Геннадий Сергеевич рассуждал сколько зенит даст не натурализованных россиян в сборную

      0
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      Рейтинг: +1197

      Suvorov51 7 марта, 20:09

      Он Рукаку, но помойку тащил в шемьпиньоны. хотя проплата на медальки была и Мешковы подсвистывали но для помойки он после Аршавы лучший

      0
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Suvorov51 7 марта, 20:21

      Он то Рукаку...А ты то ? Такую фамилию просрал....Там в СВО даже Кутузова в ноль свели..Нужен Суворов.Дуй на фронт.-----------------
      "В Украине погиб генерал-майор российской армии ..... Кутузов"

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      Рейтинг: +1197

      Suvorov51 > dauzhhhhh 8 марта, 15:46

      когда с головкой очень плохо не поможет газировка, совет , пей бычью мочу и сходи к врачу

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Suvorov51 8 марта, 16:06

      Понял тебя....Еще один генерал убег с фронта боев....)))

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 7 марта, 20:04

      У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем – с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных.===========
      Ну эт нормально. Вот и весь уровень российского футбола.Даже и без санкций российские не нужны--такие ..на уровне Дзюбы...Даже в Турции не нужны.

      2
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 7 марта, 19:22

      Сколько Дзюба забил, дельфину жизни не хватит. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 7 марта, 19:21

      идёшь в заповедник а видишь пеньковый бор. никак РФС реформами прошёлся? но в середине красуется какая та коряга с признаками листвы. признаёшь её реликтовым деревом и вроде как и поспорить с этим нельзя

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Project Бабангида 7 марта, 20:13

      Интересно сказал.Но вряд ли кто то тут поймет эти метафоры, аллегории и прочии аллюзии...Не на тот контингент ты обращаешь Project Бабангида

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > dauzhhhhh 7 марта, 20:26

      согласен. многосложно получилось. кто то скажет- перебор. а кто то - перебрал

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Project Бабангида 7 марта, 20:52

      А если "реликт" за оставшуюся часть сезона забьёт не больше чем в матче с Ростовом ?
      Есть ведь ещё "росток" Писарский (Сычевой) и молодой , но без крепких корней дубок (Соболев).

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Barmaleushka 7 марта, 21:00

      да дров хватает. зажечь некому.

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