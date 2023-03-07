«ПСЖ» в 2017 году не дал Неймару сделать операцию. Она могла снизить травматичность бразильца

Нападающий Неймар мог пропустить гораздо меньше матчей из-за травм после перехода в «ПСЖ».
Для этого бразильцу нужно было прооперировать правую ногу в 2017 году.
Однако клуб, заплативший за игрока рекордные 222 миллиона евро, заблокировал хирургическое вмешательство.
- В итоге Неймар пропустил из-за травм 43% матчей «ПСЖ».
- Форвард выбыл до конца этого сезона из-за проблем с правым голеностопом.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: Get French Football News