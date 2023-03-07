«ПСЖ» в 2017 году не дал Неймару сделать операцию. Она могла снизить травматичность бразильца

Нападающий Неймар мог пропустить гораздо меньше матчей из-за травм после перехода в «ПСЖ».

Для этого бразильцу нужно было прооперировать правую ногу в 2017 году.

Однако клуб, заплативший за игрока рекордные 222 миллиона евро, заблокировал хирургическое вмешательство.

В итоге Неймар пропустил из-за травм 43% матчей «ПСЖ».

Форвард выбыл до конца этого сезона из-за проблем с правым голеностопом.

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