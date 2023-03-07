Состав сборной России без Дзюбы, Неймар выбыл до конца сезона и другие новости

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Россиянин Ондуа заявил, что больше не сыграет за «Ганновер», намекнув на политические причины. У клуба другая версия
«Сатурн» объявил о назначении Широкова на пост гендиректора клуба
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Ренан объяснил, почему приехал играть в Россию за «Зенит»
Сборная России назвала расширенный состав на матч с Ираном. В нем есть 10 игроков «Спартака» и нет Дзюбы
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Определена пятерка самых посещаемых матчей в России после зимней паузы. Там есть две игры Первой лиги и нет «Спартака»
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