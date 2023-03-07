Состав сборной России без Дзюбы, Неймар выбыл до конца сезона и другие новости

Дзюба: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»

Россиянин Ондуа заявил, что больше не сыграет за «Ганновер», намекнув на политические причины. У клуба другая версия

«Сатурн» объявил о назначении Широкова на пост гендиректора клуба

Стала известна сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Ренан объяснил, почему приехал играть в Россию за «Зенит»

Сборная России назвала расширенный состав на матч с Ираном. В нем есть 10 игроков «Спартака» и нет Дзюбы

Неймар больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

«Байер» исключил Лунева из заявки на Лигу Европы

Стало известно условие для увольнения Анчелотти из «Реала»

Определена пятерка самых посещаемых матчей в России после зимней паузы. Там есть две игры Первой лиги и нет «Спартака»

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