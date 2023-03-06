Стало известно условие для увольнения Анчелотти из «Реала»

Карло Анчелотти может летом покинуть пост главного тренера «Реала» по инициативе клуба.

Это произойдет, если мадридцы завершат сезон без трофеев.

Итальянец в прошлом году просил усилить состав, чтобы решать амбициозные задачи, но руководство ему отказало.

«Реал» идет на 2-м месте в Примере с 9-очковым отставанием от «Барселоны».

В 1-м полуфинале Кубка Испании столичная команда дома проиграла каталонцам – 0:1.

В 1-м матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» – 5:2.

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