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    Стало известно условие для увольнения Анчелотти из «Реала»

    Карло Анчелотти может летом покинуть пост главного тренера «Реала» по инициативе клуба.

    Это произойдет, если мадридцы завершат сезон без трофеев.

    Итальянец в прошлом году просил усилить состав, чтобы решать амбициозные задачи, но руководство ему отказало.

    • «Реал» идет на 2-м месте в Примере с 9-очковым отставанием от «Барселоны».
    • В 1-м полуфинале Кубка Испании столичная команда дома проиграла каталонцам – 0:1.
    • В 1-м матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» – 5:2.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: The Athletic

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    06.03.2023 21:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 6 марта, 22:17

      Руководство само виновато так то!!!
      И так в том сезоне выжал из этого состава всё что можно
      Защитники полузащитники и нападающие нужны

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Artemka444 6 марта, 23:21

      да. согласен. Бред так брать и увольнять, я согласен - сезон без трофея наверное для реала это не хороший результат, лч то понятно конкурентов много, а примеру, кубок испании и даже суперкубок слить ( хотя вряд ли Переса Суперкубок интересует) - уже не хорошо.
      но думаю примера уже слита
      лч - ну вероятность низкая, еще гляди с ливерпулем проблемы будут
      а кубок - ну шанс после 1-0 есть, тем более реал играл лучше, только в ответке будут уже и лева и ***** наверное и мжет дембеле , не знаю что там с ним

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