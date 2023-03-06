Десять игроков «Спартака» попали в расширенный состав сборной России

ЮГОСЛАВИЯ -СССР — 0:1
8 декабря 1956
Финальный матч XVI Олимпиады
СССР: Лев Яшин (Динамо),
Борис Кузнецов (Динамо)
Анатолий Башашкин (СПАРТАК)
Михаил Огоньков (СПАРТАК)
Анатолий Маслёнкин (СПАРТАК)
Игорь Нетто (СПАРТАК)
Борис Татушин (СПАРТАК)
Анатолий Исаев (СПАРТАК)
Никита Симонян (СПАРТАК)
Сергей Сальников (СПАРТАК)
Анатолий Ильин (СПАРТАК)
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.
В список из 41 футболиста попали сразу десять игроков «Спартака». Это наибольшее представительство в национальной команде.
Из «Спартака» в расширенный состав сборной попали вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов и Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов, а также нападающий Александр Соболев.
- Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
- Матч пройдет в Тегеране.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
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