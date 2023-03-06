Десять игроков «Спартака» попали в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

В список из 41 футболиста попали сразу десять игроков «Спартака». Это наибольшее представительство в национальной команде.

Из «Спартака» в расширенный состав сборной попали вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов и Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов, а также нападающий Александр Соболев.

Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.

Матч пройдет в Тегеране.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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