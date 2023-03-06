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  • Десять игроков «Спартака» попали в расширенный состав сборной России

Десять игроков «Спартака» попали в расширенный состав сборной России

6 марта 2023, 18:55
10

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

В список из 41 футболиста попали сразу десять игроков «Спартака». Это наибольшее представительство в национальной команде.

Из «Спартака» в расширенный состав сборной попали вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов и Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов, а также нападающий Александр Соболев.

  • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
  • Матч пройдет в Тегеране.
  • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия
Комментарии (10)
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paracetamol
1678120207
Все хумно собрали, или еще чего в свинарнике осталось?
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Нуф-Нуф
1678120255
Это вам не синит!
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yuthgftyyt
1678121839
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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nik55
1678124466
одни бо-жи обсуждают
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Baggio1986
1678124491
А из **** и брать не кого,все лавку полируют или играют мягко скажем не очень...
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_Marqella_
1678124778
да пусть побегают в иране
Ответить
шахта Заполярная
1678124985
Голубым не место в сборной
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Вомбат
1678126697
Почти правильный состав. Из 10 игроков Спартака - все, кроме Игнатова, по делу. Но и Игнатова можно считать неплохим прицепом к Пруцеву и Литвинову. 4 игрока из Зенита и 4 из Динамо - все по делу. И так далее. Непонятны только вызовы Макарчука, Карпукаса и Писарского. Первый хорош только в игре на отбой и в навесах, второй незрелый футболист без особых достоинств, а третий сдулся даже после переезда из Оренбурга в Самару. Какая ему сборная?
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zigbert
1678126911
К сожалению Чернов скорей всего не сможет восстановиться после травмы.
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