Десять игроков «Спартака» попали в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.
В список из 41 футболиста попали сразу десять игроков «Спартака». Это наибольшее представительство в национальной команде.
Из «Спартака» в расширенный состав сборной попали вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов и Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов, а также нападающий Александр Соболев.
- Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
- Матч пройдет в Тегеране.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «Бомбардир»