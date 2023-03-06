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    Какой вы футболист?

    Десять игроков «Спартака» попали в расширенный состав сборной России

    Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

    В список из 41 футболиста попали сразу десять игроков «Спартака». Это наибольшее представительство в национальной команде.

    Из «Спартака» в расширенный состав сборной попали вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов и Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов, а также нападающий Александр Соболев.

    • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
    • Матч пройдет в Тегеране.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 18:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +758

      rac531 7 марта, 09:28

      ЮГОСЛАВИЯ -СССР — 0:1
      8 декабря 1956
      Финальный матч XVI Олимпиады

      СССР: Лев Яшин (Динамо),
      Борис Кузнецов (Динамо)
      Анатолий Башашкин (СПАРТАК)
      Михаил Огоньков (СПАРТАК)
      Анатолий Маслёнкин (СПАРТАК)
      Игорь Нетто (СПАРТАК)
      Борис Татушин (СПАРТАК)
      Анатолий Исаев (СПАРТАК)
      Никита Симонян (СПАРТАК)
      Сергей Сальников (СПАРТАК)
      Анатолий Ильин (СПАРТАК)

      2
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 7 марта, 06:44

      А Промеса в сб.Нидырланлов не вызывали ?

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 21:21

      К сожалению Чернов скорей всего не сможет восстановиться после травмы.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 6 марта, 21:18

      Почти правильный состав. Из 10 игроков Спартака - все, кроме Игнатова, по делу. Но и Игнатова можно считать неплохим прицепом к Пруцеву и Литвинову. 4 игрока из Зенита и 4 из Динамо - все по делу. И так далее. Непонятны только вызовы Макарчука, Карпукаса и Писарского. Первый хорош только в игре на отбой и в навесах, второй незрелый футболист без особых достоинств, а третий сдулся даже после переезда из Оренбурга в Самару. Какая ему сборная?

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 6 марта, 20:49

      Голубым не место в сборной

      5
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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 6 марта, 20:46

      да пусть побегают в иране

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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 6 марта, 20:41

      А из **** и брать не кого,все лавку полируют или играют мягко скажем не очень...

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      Рейтинг: +8093

      nik55 6 марта, 20:41

      одни бо-жи обсуждают

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      Рейтинг: +10

      yuthgftyyt 6 марта, 19:57

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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      Рейтинг: +766

      Болотоход 6 марта, 19:53

      Газовые бесятся,что ихних бревен мало очень в сборной.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Болотоход 7 марта, 06:41

      Тут все радавуюца , что 10 чурок из тарасовской поленницы .

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