Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился впечатлениями в связи с хет-триком в ворота «Ростова» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.

    «Счастлив, что наконец-то играю, получаю огромное удовольствие от всего происходящего.

    Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые.

    Три мяча в ворота «Ростова»? Я очень рад помочь «Локомотиву» и Михаилу Галактионову. Он в меня поверил и доверяет мне.

    Очень хотелось оправдать, потому что я задолжал команде ещe с кубка, где были моменты и я не забил», – сказал Дзюба в эфире Первого канала.

    • 34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.
    • Он подписал контракт до конца сезона.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 8
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 6 марта, 12:34

      полуДро..чер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 12:24

      Керовые боги преобразуются в демонов. Читай Лермонтова, Тёма!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +687

      egor tikhonov 6 марта, 12:00

      полупокер дырявый , фуфел и крыса...Капитан. как можно было ? до сих пор не пойму. в РФС после циркового принимают? Сын в цирковое хочет ,варик в РФС пробиться)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 6 марта, 11:19

      Если неосмотрительно рассчитывать на то, что в каждой игре защитники соперника буду "стоять" так, как это делали Осипенко с Сильяновым, то с "Олимпа" придётся слезать очень быстро

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 6 марта, 11:04

      Т.е. забил трешку и сразу полубог? Как был деревом так и остался .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 6 марта, 10:59

      Эээ полу бог офигенно помог в кубке России

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17576

      NewLife 6 марта, 10:58

      Полуфрик это не полубог. Почему без своего маскарадного костюма - ведь полубог)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25022

      bset 6 марта, 10:13

      Полуголым?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11