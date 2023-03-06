Дзюба: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился впечатлениями в связи с хет-триком в ворота «Ростова» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Счастлив, что наконец-то играю, получаю огромное удовольствие от всего происходящего.

Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые.

Три мяча в ворота «Ростова»? Я очень рад помочь «Локомотиву» и Михаилу Галактионову. Он в меня поверил и доверяет мне.

Очень хотелось оправдать, потому что я задолжал команде ещe с кубка, где были моменты и я не забил», – сказал Дзюба в эфире Первого канала.

34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.

Он подписал контракт до конца сезона.

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