⚡ Неймар больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл из-за травмы голеностопа до конца сезона.

Медицинский штаб клуба рекомендовал бразильцу операцию по восстановлению связок правого голеностопа, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.

Неймар в ближайшие дни перенесет операцию в Дохе. Восстановление футболиста займет три или четыре месяца, сообщает «ПСЖ».

Неймар не выходит на поле с 19 февраля.

В этом сезоне форвард забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

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