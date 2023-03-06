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    Какой вы футболист?

    ⚡ Неймар больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

    Нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл из-за травмы голеностопа до конца сезона.

    Медицинский штаб клуба рекомендовал бразильцу операцию по восстановлению связок правого голеностопа, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.

    Неймар в ближайшие дни перенесет операцию в Дохе. Восстановление футболиста займет три или четыре месяца, сообщает «ПСЖ».

    • Неймар не выходит на поле с 19 февраля.
    • В этом сезоне форвард забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    06.03.2023 19:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 7 марта, 14:53

      Теперь придется пропустить самые важные матчи ПСЖ. Здоровья!

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      Рейтинг: +194

      Yellow 91 6 марта, 22:38

      Здоровья!!! Была подобная травма, частичный разрыв связок, играть не мог месяца 4-5... А когда начинал в утягивающем галеностопе, все равно галик ватный был, та и до сих пор после каждой трени опухает чуть по чуть, а прошло уже почти 11 лет.

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      Рейтинг: +128

      SunnyDay 6 марта, 21:10

      Жаль не раньше, карнавал то закончился)

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      Рейтинг: +457

      Great Tartaria 6 марта, 20:44

      а почему в Дохе???? почему не в Сызране, у нас лучшая медиина, а еще бесплатная, думаешь зачем Малком наше гражданство получил?))))) на халяву ходить в поликлинику!

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      Рейтинг: +303

      гууд 6 марта, 20:34

      ваще пох!

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      Рейтинг: +767

      Болотоход 6 марта, 20:18

      Ваще не потеря для ПСЖ!!!
      Плакса пускай отдохнет.

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