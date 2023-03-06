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⚡ Неймар больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

6 марта 2023, 19:58
5

Нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл из-за травмы голеностопа до конца сезона.

Медицинский штаб клуба рекомендовал бразильцу операцию по восстановлению связок правого голеностопа, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.

Неймар в ближайшие дни перенесет операцию в Дохе. Восстановление футболиста займет три или четыре месяца, сообщает «ПСЖ».

  • Неймар не выходит на поле с 19 февраля.
  • В этом сезоне форвард забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

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Источник: сайт «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (5)
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гууд
1678124081
ваще пох!
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Great Tartaria
1678124697
а почему в Дохе???? почему не в Сызране, у нас лучшая медиина, а еще бесплатная, думаешь зачем Малком наше гражданство получил?))))) на халяву ходить в поликлинику!
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Amorphis
1678126229
Жаль не раньше, карнавал то закончился)
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Yellow 91
1678131494
Здоровья!!! Была подобная травма, частичный разрыв связок, играть не мог месяца 4-5... А когда начинал в утягивающем галеностопе, все равно галик ватный был, та и до сих пор после каждой трени опухает чуть по чуть, а прошло уже почти 11 лет.
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zigbert
1678190016
Теперь придется пропустить самые важные матчи ПСЖ. Здоровья!
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