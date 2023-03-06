Стала известна сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 17-го тура чемпионата России.

В нее вошли сразу три игрока «Ахмата», а также новичок «Локомотива» Артем Дзюба.

Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Евгений Харин («Ахмат»), Роберт Ренан («Зенит»), Ваня Дркушич («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»);

Полузащитники: Бернард Бериша («Ахмат»), Руслан Литвинов («Спартак»), Артeм Тимофеев («Ахмат»), Малком («Зенит»);

Нападающие: Артeм Дзюба («Локомотив»), Илья Стефанович («Торпедо»).

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