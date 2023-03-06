Стала известна сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 17-го тура чемпионата России.
В нее вошли сразу три игрока «Ахмата», а также новичок «Локомотива» Артем Дзюба.
Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);
Защитники: Евгений Харин («Ахмат»), Роберт Ренан («Зенит»), Ваня Дркушич («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»);
Полузащитники: Бернард Бериша («Ахмат»), Руслан Литвинов («Спартак»), Артeм Тимофеев («Ахмат»), Малком («Зенит»);
Нападающие: Артeм Дзюба («Локомотив»), Илья Стефанович («Торпедо»).
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: WhoScored