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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стала известна сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 17-го тура чемпионата России.

    В нее вошли сразу три игрока «Ахмата», а также новичок «Локомотива» Артем Дзюба.

    Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);

    Защитники: Евгений Харин («Ахмат»), Роберт Ренан («Зенит»), Ваня Дркушич («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»);

    Полузащитники: Бернард Бериша («Ахмат»), Руслан Литвинов («Спартак»), Артeм Тимофеев («Ахмат»), Малком («Зенит»);

    Нападающие: Артeм Дзюба («Локомотив»), Илья Стефанович («Торпедо»).

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    Источник: WhoScored

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    06.03.2023 15:54
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