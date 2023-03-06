Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России из-за его возраста («СЭ»)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.
По информации «Спорт-Экспресса», Карпин не рассматривал Дзюбу в силу возраста футболиста. Ему 34 года.
- На выходных Дзюба забил «Ростову» Карпину три гола.
- Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
- Матч пройдет в Тегеране.
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Источник: «Спорт-Экспресс»