Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России из-за его возраста («СЭ»)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

По информации «Спорт-Экспресса», Карпин не рассматривал Дзюбу в силу возраста футболиста. Ему 34 года.

На выходных Дзюба забил «Ростову» Карпину три гола.

Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.

Матч пройдет в Тегеране.

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