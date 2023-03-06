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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России из-за его возраста («СЭ»)

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

    По информации «Спорт-Экспресса», Карпин не рассматривал Дзюбу в силу возраста футболиста. Ему 34 года.

    • На выходных Дзюба забил «Ростову» Карпину три гола.
    • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
    • Матч пройдет в Тегеране.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2023 18:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 6 марта, 19:36

      "С годами мы не столь проворны — радикулит, мигрень, артроз.
      Любви все возрасты покорны, но ограничен выбор поз."
      Cтихи из интернета, почти про футбол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 19:33

      Знаем, знаем из-за чего!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 6 марта, 19:33

      Старое гнилое дерево.

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      Ответить
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      Рейтинг: +705

      Илья Егоров 6 марта, 19:01

      Джанаев, Шунин?

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > Илья Егоров 6 марта, 19:19

      Возрастные вратари - обычное дело. Дино Дзофф стал Чемпионом Мира в 40 лет.

      1
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