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    Ренан объяснил, почему приехал играть в Россию за «Зенит»

    Защитник «Зенита» Роберт Ренан объяснил, почему решил переехать в Россию.

    «Мотивация приезда в Россию? Я знал, что такова ситуация с еврокубками. Но как только услышал о возможности перейти в «Зенит», сразу же захотел этой возможностью воспользоваться. Считаю, что это прекрасная возможность стартовать и попробовать свои силы в европейском футболе.

    «Зенит» — очень большой клуб, и здесь достаточное количество бразильцев, что ускорит мою адаптацию. Я с радостью откликнулся на этот новый опыт», — сказал Ренан.

    • Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.
    • Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).
    • Ренаном интересуется «Реал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 16:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 6 марта, 21:30

      потому что здесь бразильцев много, деньги хорошие и гарантировано место в старте.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 17:01

      Давай, старайся, а то выгоним!

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      Рейтинг: +3050

      fakeid > paracetamol 6 марта, 17:07

      хватит херню нести. твои комменты просто ублюдочные, как и ты сам. иди за спартак болей. дцп вылечил? а то в тарасятник не примут.

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      Рейтинг: +3050

      fakeid > paracetamol 6 марта, 17:10

      на моей памяти, был всего 1 фанат такой. спартак-пичинен называется. и вот такое же существо материализовалось в питере. просто изыди.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 6 марта, 18:45

      почему подобное вашему "гы гы" не пишешь?
      или вам нравится быть чмонем лицемерным?

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 6 марта, 18:47

      и с какого *** ты вообще спартак сюда приплёл?
      юзер выше ни слова про спартак не сказал, а в профиле зенит стоит.
      или у тебя уже вошло в привычку срать ртом при любом поводе?

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      Рейтинг: +3050

      fakeid > сутулая собака и лисы 6 марта, 20:57

      гы-гы пишецца, когда стёб. в данном случае его нет. и ты вообще отбитое, раз всерьёз воспринимаешь про спартаг и даже начинаешь рыскать, у кого что в профиле стоит. я знаю, я в курсе, млять, что это питерское гнидо, но тупое до безобразия, как и ты. ля, сутулое, ведь казался приличным человеком - но в итоге скатился до истерик. два дня подряд у тебя месячные, или что у вас там, у трансгендеров. перезагрузись, а.

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