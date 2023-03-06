Ренан объяснил, почему приехал играть в Россию за «Зенит»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан объяснил, почему решил переехать в Россию.

«Мотивация приезда в Россию? Я знал, что такова ситуация с еврокубками. Но как только услышал о возможности перейти в «Зенит», сразу же захотел этой возможностью воспользоваться. Считаю, что это прекрасная возможность стартовать и попробовать свои силы в европейском футболе.

«Зенит» — очень большой клуб, и здесь достаточное количество бразильцев, что ускорит мою адаптацию. Я с радостью откликнулся на этот новый опыт», — сказал Ренан.

Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.

Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).

Ренаном интересуется «Реал».

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