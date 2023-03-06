«Байер» исключил Лунева из заявки на Лигу Европы

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, подтвердил, что россиянина убрали из заявки команды на плей-офф Лиги Европы.

«Он отзаявлен из Лиги Европы по причине травмы. Понимания пока по срокам возвращения в строй нет.

Это зависит от решения, которое будет принято в ближайшее время», – сказал агент.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

В последний раз голкипер выходил на поле в августе.

Соперник немцев по 1/8 финала ЛЕ – «Ференцварош».

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