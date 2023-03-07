Определена пятерка самых посещаемых матчей в России после зимней паузы. Там есть две игры Первой лиги и нет «Спартака»

Завершились стартовые туры в РПЛ и Первой лиге после зимнего перерыва.
Впервые на всех матчах Премьер-лиги работала система Fan ID, что резко ударило по посещаемости.
В топ-5 по числу зрителей попали три игры РПЛ и две встречи Первой лиги.
Домашний матч «Спартака» с «Уралом» (2:2) не попал в пятерку лучших.
- «Зенит» – «Пари НН» – 19705 зрителей;
- «Факел» – «Химки» – 10321;
- «Краснодар» – «Торпедо» – 7965;
- «Балтика» – «СКА-Хабаровск» – 7613;
- «Динамо» (Махачкала) – «Арсенал» (Тула) – 6180.
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Источник: Sports.ru