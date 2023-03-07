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    Какой вы футболист?

    Определена пятерка самых посещаемых матчей в России после зимней паузы. Там есть две игры Первой лиги и нет «Спартака»

    Завершились стартовые туры в РПЛ и Первой лиге после зимнего перерыва.

    Впервые на всех матчах Премьер-лиги работала система Fan ID, что резко ударило по посещаемости.

    В топ-5 по числу зрителей попали три игры РПЛ и две встречи Первой лиги.

    Домашний матч «Спартака» с «Уралом» (2:2) не попал в пятерку лучших.

    1. «Зенит»«Пари НН» – 19705 зрителей;
    2. «Факел»«Химки» – 10321;
    3. «Краснодар»«Торпедо» – 7965;
    4. «Балтика»«СКА-Хабаровск» – 7613;
    5. «Динамо» (Махачкала) – «Арсенал» (Тула) – 6180.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Sports.ru

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    07.03.2023 00:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +25022

      bset 7 марта, 09:01

      Спартак начинает весну при пустых трибунах. Позор. Вот работало же все само, болельщики ходили. Нет, надо влезть этим клоунам со своими законами и все испоганить.

      4
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 7 марта, 08:12

      Остаётся только выразить "огромную благодарность" тому, кто этот FanID запустил. У нас в стране так здорово получается ломать и рушить. Интересно, когда-нибудь начнём созидать и развивать?

      3
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      Рейтинг: +758

      rac531 > Давид59 7 марта, 09:49

      ОТВЕЧАЮ:
      С ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ - НИКОГДА!!!

      Образование - УНИЧТОЖИЛИ
      Науку - ПРИБИЛИ
      Промышленность - РАЗРУШИЛИ
      Сельское хозяйство - ЛИКВИДИРОВАЛИ
      Спорт -ПРОКАКАЛИ
      СВО - ПРОСРАЛИ

      Зато в "культуре" впереди планеты всей - садистов, голых задниц, что мужиков, что бабцов, мата и т.д. в избытке)


      4
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > rac531 7 марта, 10:51

      Всё так, но нужно добавить - в современных реалиях другого руководства не будет. Всё, труба.

      5
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      Рейтинг: +5308

      ААМ > rac531 7 марта, 11:46

      Идиот. Кто вырастил рекордный урожай. Я старше тебя на два поколения. Сравни полки советских магазинов и нынешних. А рекордный урожай. СССР был крупнейшим импортёром еды в мире, а Россия -один из крупнейших экспортёров. В остальном кое-что верно, а кое- что враньё.

      0
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      Рейтинг: +758

      rac531 > Fialet 7 марта, 11:53

      Увы(((
      Ни ЛЕНИНА, НИ СТАЛИНА(((
      Только одни пигмеи

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > ААМ 7 марта, 12:18

      Сравнивать и равняться надо на хорошее, а не на плохое - цена на товары на полках сравни, ЖКХ, мед. обслуживание. А БЕНЗИН !!!

      4
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      Рейтинг: +758

      rac531 > ААМ 7 марта, 13:26

      МАТВИЕНКО: ДАЖЕ ГВОЗДИ НЕ ПРОИЗВОДИМ
      https://youtu.be/FkME1zYnF5Y

      МАТВИЕНКО: КАТАСТРОФА В СЕМЕНОВОДСТВЕ
      https://youtu.be/4aY0BlRQkAw


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      Рейтинг: +5308

      ААМ 7 марта, 07:56

      При всём том и у Зенита спад посещаемости.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 > ААМ 7 марта, 08:08

      Это не спад. Это обвал. Да ещё фанатскую трибуну как корова языком...

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      Рейтинг: +5308

      ААМ > Давид59 7 марта, 11:49

      Обвал у СПАМа

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > ААМ 7 марта, 12:20

      Это потому, что более принципиальные болельщики, да и одни вы в огромном городе, а в Москве 5 команд !!!

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