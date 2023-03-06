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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Холодно, народ еще не проснулся». Экс-спартаковец Мирзоян – о низкой посещаемости в РПЛ

    Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мирзоян считает, что болельщики не ходят на футбол из-за погоды.

    «Мне кажется, народ еще не проснулся, поэтому такая низкая посещаемость. Холодно, многие еще не задумывались, что нужно сделать Fan ID.

    Я думаю, постепенно болельщики сделают и посещаемость восстановится.

    Разговоры об отмене Fan ID будут всегда. Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать», – сказал Мирзоян.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: News.ru

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    06.03.2023 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 7 марта, 11:02

      Сейчас холодно. Весной шашлыки и дачи. Летом будет жарко, а осенью пойдут дожди? Не этим объясняется отсутствие болельщиков на трибунах, ох не этим!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 06:13

      Больше всего бесит это холопская покорность.
      " Есть указ " - исполняйте. Элементарно объясните ради чего это, что угрожало безопасности ? Не обдуманными указами товарищ уже отправил в мир иной не одну тысячу людей. Пора уже задуматься , ЗАЧЕМ ЭТО ?

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