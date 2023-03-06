«Холодно, народ еще не проснулся». Экс-спартаковец Мирзоян – о низкой посещаемости в РПЛ

Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мирзоян считает, что болельщики не ходят на футбол из-за погоды.

«Мне кажется, народ еще не проснулся, поэтому такая низкая посещаемость. Холодно, многие еще не задумывались, что нужно сделать Fan ID.

Я думаю, постепенно болельщики сделают и посещаемость восстановится.

Разговоры об отмене Fan ID будут всегда. Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать», – сказал Мирзоян.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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