«Холодно, народ еще не проснулся». Экс-спартаковец Мирзоян – о низкой посещаемости в РПЛ

Сейчас холодно. Весной шашлыки и дачи. Летом будет жарко, а осенью пойдут дожди? Не этим объясняется отсутствие болельщиков на трибунах, ох не этим!!!!!!!!!!!!!!!
Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мирзоян считает, что болельщики не ходят на футбол из-за погоды.
«Мне кажется, народ еще не проснулся, поэтому такая низкая посещаемость. Холодно, многие еще не задумывались, что нужно сделать Fan ID.
Я думаю, постепенно болельщики сделают и посещаемость восстановится.
Разговоры об отмене Fan ID будут всегда. Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать», – сказал Мирзоян.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
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