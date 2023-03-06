Детский тренер Дзюбы: «Карпин обиделся на Артема за то, что тот положил трешку его «Ростову»

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Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, предположил, почему Валерий Карпин не включил форварда в расширенный состав сборной России.
«Артема и так бы не пригласили в сборную России. Все это связано с возрастом футболиста и его взаимоотношениями с Карпиным. Не знаю Валеру, но, похоже, он обиделся на Дзюбу за то, что тот положил трешку его «Ростову». Ха-ха! А так, Дзюба и Карпин — оба дипломаты, которые не ругаются.
Сейчас Артему стоит сконцентрироваться на матчах за «Локомотив». Скоро у него пойдет игра и он только будет прибавлять», — сказал Шупляков.
- Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
- Матч пройдет в Тегеране.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
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