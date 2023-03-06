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    Какой вы футболист?

    Детский тренер Дзюбы: «Карпин обиделся на Артема за то, что тот положил трешку его «Ростову»

    Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, предположил, почему Валерий Карпин не включил форварда в расширенный состав сборной России.

    «Артема и так бы не пригласили в сборную России. Все это связано с возрастом футболиста и его взаимоотношениями с Карпиным. Не знаю Валеру, но, похоже, он обиделся на Дзюбу за то, что тот положил трешку его «Ростову». Ха-ха! А так, Дзюба и Карпин — оба дипломаты, которые не ругаются.

    Сейчас Артему стоит сконцентрироваться на матчах за «Локомотив». Скоро у него пойдет игра и он только будет прибавлять», — сказал Шупляков.

    • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
    • Матч пройдет в Тегеране.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    06.03.2023 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgftyyt 6 марта, 19:57

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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