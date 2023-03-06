Изидору не потребуется операция. Стало известно, когда он восстановится

Нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору не понадобится операция.

По информации «СЭ», француз, скорее всего, успеет восстановиться к концу сезона-2022/23.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

Сообщалось, что француз может пропустить более 2 месяцев из-за травмы.

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