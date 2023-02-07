Форварду «Локомотива» может потребоваться операция

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор травмировал связки колена.

Медицинский штаб клуба консультируется с немецкими докторами по поводу возможной операции для 22-летнего футболиста.

Из-за этого француз рискует пропустить более двух месяцев.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

В январе форвард мог уйти в «Лион», «Лорьян», «Страсбур», «Шальке» или «Боруссию» М.

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