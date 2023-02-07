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    Форварду «Локомотива» может потребоваться операция

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор травмировал связки колена.

    Медицинский штаб клуба консультируется с немецкими докторами по поводу возможной операции для 22-летнего футболиста.

    Из-за этого француз рискует пропустить более двух месяцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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