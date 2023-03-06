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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба назвал свою главную задачу в «Локомотиве» помимо забивания голов

    Нападающий Артем Дзюба рассказал о своих задачах в «Локомотиве».

    – Какая задача у тебя в «Локомотиве», помимо забивания голов?

    – Прежде всего – стать в команде «дядькой», который должен немножко встряхивать коллектив, помогать ребятам, немножко и напихать, наверное, где-то поддержать.

    В матче с «Ростовом» Михаил Галактионов меня попросил максимально не смещаться во фланги, и Викторыч [Слуцкий] мне тоже об этом говорил, что нужно это делать только при аутах. Я должен был работать в штрафной.

    • 34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.
    • Он подписал контракт до конца сезона.

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    Источник: «Первый канал»

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    06.03.2023 16:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 6 марта, 21:17

      Задачу выполнил -классно сыграл с Ростовом

      0
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 6 марта, 19:12

      "Стать в команде «дядькой»,... встряхивать..., немножко и напихать". - Ну всё, писец, все побежали подмываться.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 6 марта, 18:36

      Подрочил.
      В Локо, осталось говна на камеру поесть.
      И ты в топчике с Заремой.
      :)))

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      Рейтинг: +90

      Бригадный 6 марта, 17:19

      Однако, Артем даже тут не удержался. Чтобы не высказать уважение Викторычу. Я, кстати, Слуцкого тоже уважаю. Критикую, подтруниваю частенько. Но уважаю.

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