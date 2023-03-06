Дзюба назвал свою главную задачу в «Локомотиве» помимо забивания голов

Нападающий Артем Дзюба рассказал о своих задачах в «Локомотиве».

– Какая задача у тебя в «Локомотиве», помимо забивания голов?

– Прежде всего – стать в команде «дядькой», который должен немножко встряхивать коллектив, помогать ребятам, немножко и напихать, наверное, где-то поддержать.

В матче с «Ростовом» Михаил Галактионов меня попросил максимально не смещаться во фланги, и Викторыч [Слуцкий] мне тоже об этом говорил, что нужно это делать только при аутах. Я должен был работать в штрафной.

34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.

Он подписал контракт до конца сезона.

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