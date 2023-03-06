Дзюба хочет стать футбольным тренером после завершения карьеры

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы, высказался о будущем футболиста.

«Насколько я знаю, после завершения карьеры Артeм хочет попробовать себя тренером. Но нельзя загадывать, жизнь покажет. То, что он не пропадeт, я точно могу сказать, в какую бы сферу не пошeл.

Логично остаться в спорте, в футболе. Не знаю, какой из него будет функционер, тут всe зависит от команды. Мне кажется, нужно начать с тренерства, но это моe мнение. Но загадывать нельзя, знаю его судьбу, вдруг он окажется в театре», — сказал Гольдман.

Дзюба зимой перешел в «Локомотив».

Он оформил хет-трик в первом матче за клуб в РПЛ против «Ростова» (3:1).

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