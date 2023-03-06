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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба хочет стать футбольным тренером после завершения карьеры

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы, высказался о будущем футболиста.

    «Насколько я знаю, после завершения карьеры Артeм хочет попробовать себя тренером. Но нельзя загадывать, жизнь покажет. То, что он не пропадeт, я точно могу сказать, в какую бы сферу не пошeл.

    Логично остаться в спорте, в футболе. Не знаю, какой из него будет функционер, тут всe зависит от команды. Мне кажется, нужно начать с тренерства, но это моe мнение. Но загадывать нельзя, знаю его судьбу, вдруг он окажется в театре», — сказал Гольдман.

    • Дзюба зимой перешел в «Локомотив».
    • Он оформил хет-трик в первом матче за клуб в РПЛ против «Ростова» (3:1).

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арсутамяна

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    06.03.2023 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 6 марта, 18:59

      Главное к детям его не подпускать.

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      Рейтинг: +5417

      neim 6 марта, 17:23

      Как Андрюха Мостовой ? Тот тоже сильно хочет, но бодливой корове, как говорится, бог рогов не дал.
      Может сначала поучиться попробовать на тренера, а потом уже хотеть ?

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      Рейтинг: +743

      Азбука 6 марта, 17:22

      Карьера футбольного функционера применительно для Дзюбы сомнительна. Вот шоу-бизнес-это его уже сейчас. На крайняк комментатором на ТВ. Там будет в своей стихии.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 16:45

      А мозгов хватит?

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