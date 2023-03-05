Президент «Урала» оценил судейство в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о судействе Виталия Мешкова в матче со «Спартаком» (2:2).
Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах, свистнув раньше времени.
– Как оцениваем результат? Конечно, как положительный.
– С учетом прохода «Ростова» в Кубке России и ничьей со «Спартаком», скорректировали ли вы цели на сезон?
– Не могу говорить, игра только закончилась. Все нормально.
– Как оцените судейство?
– Нормально оцениваем судейство.
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Источник: «Спорт день за днем»