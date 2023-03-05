Президент «Урала» оценил судейство в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о судействе Виталия Мешкова в матче со «Спартаком» (2:2).

Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах, свистнув раньше времени.

– Как оцениваем результат? Конечно, как положительный.

– С учетом прохода «Ростова» в Кубке России и ничьей со «Спартаком», скорректировали ли вы цели на сезон?

– Не могу говорить, игра только закончилась. Все нормально.

– Как оцените судейство?

– Нормально оцениваем судейство.

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