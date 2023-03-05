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Президент «Урала» оценил судейство в матче со «Спартаком»

5 марта 2023, 23:31
5

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о судействе Виталия Мешкова в матче со «Спартаком» (2:2).

Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах, свистнув раньше времени.

– Как оцениваем результат? Конечно, как положительный.

– С учетом прохода «Ростова» в Кубке России и ничьей со «Спартаком», скорректировали ли вы цели на сезон?

– Не могу говорить, игра только закончилась. Все нормально.

– Как оцените судейство?

– Нормально оцениваем судейство.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Иванов Григорий
Комментарии (5)
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uiouiio
1678052615
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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paracetamol
1678084213
Может хватит про незасчитанный гол. Судья все првально решил, ЭСК не придерется!
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alefreddy
1678087712
конечно хорошо для клуба что судья ошибся или обгадился
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Kollljan
1678088897
Спартак всю игру отыгрывался... У Урала! Спартаку надо умерить амбиции. При такой игре и второе место окажется всего лишь мечтой. Никакущая команда. И это на своем поле. А что будет на выезде? Да и Промеса скоро посадят.
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