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    Какой вы футболист?

    Президент «Урала» оценил судейство в матче со «Спартаком»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о судействе Виталия Мешкова в матче со «Спартаком» (2:2).

    Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах, свистнув раньше времени.

    – Как оцениваем результат? Конечно, как положительный.

    – С учетом прохода «Ростова» в Кубке России и ничьей со «Спартаком», скорректировали ли вы цели на сезон?

    – Не могу говорить, игра только закончилась. Все нормально.

    – Как оцените судейство?

    – Нормально оцениваем судейство.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.03.2023 23:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 6 марта, 10:48

      Спартак всю игру отыгрывался... У Урала! Спартаку надо умерить амбиции. При такой игре и второе место окажется всего лишь мечтой. Никакущая команда. И это на своем поле. А что будет на выезде? Да и Промеса скоро посадят.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Kollljan 6 марта, 11:07

      Понятно , понедельник не все ещё после выходных в дурку вернулись и всё же...
      Если Спартака вы не видите вторым , то кто ? Кто на убогого такое впечатление произвёл в этом туре ? Ну раз вы позволяете себе х*ню пороть , продолжайте.
      Урал по воротам Спартака сделал 3 (!!!)

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Kollljan 6 марта, 11:13

      Урал по воротам Спартака сделал всего 3 удара .
      В чём они приуспели так в прессинге , который не давал разгонять атаки.
      То есть это способ обороны ! Можно автобусы ставить , а можно так попробовать. Получалось моментами неплохо.
      Спартак был сильнее во всех аспектах и только ошибка судьи лишила заслуженной победы.
      Вы идите на процедуры , хотя пздц то не лечится.
      На выходные больше не стоит вам покидать клинику, возможны осложнентя.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > Алексей З 7 марта, 09:24

      Если Спартак был сильнее во всех аспектах, то как объяснить два пропущенных от Урала? При том, что Урал по воротам Спартака сделал всего 3 удара?

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 6 марта, 10:28

      конечно хорошо для клуба что судья ошибся или обгадился

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 09:30

      Может хватит про незасчитанный гол. Судья все првально решил, ЭСК не придерется!

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      Рейтинг: +10

      uiouiio 6 марта, 00:43

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +511

      эд100 > uiouiio 6 марта, 02:30

      шёл бы ты лесом со своей ушлёпаной рекламой. сюда люди посраться друг с другом заходят, им не до пустяков.

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