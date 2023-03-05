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    Ловчев спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на топ-3 РПЛ по итогам сезона.

    «Тройка: «Зенит», «Спартак»/ЦСКА.

    «Ростов» – вне тройки. Валерий Карпин выжал из команды больше того, что она может. Нужна конкуренция, усиление, чтобы сделать следующий шаг и остаться там, куда команда прыгнула. Прогресса игроков, которые есть, будет недостаточно. Думаю, «Ростов» выпадет из тройки, займет место в диапазоне с четвертого по восьмое», – написал лучший игрок СССР 1972 года.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым отрывом.
    • «Спартак» занимает 2-е место.
    • ЦСКА отстает от топ-3 на 6 очков.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    05.03.2023 15:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 22:21

      Прогнозы дело неблагодарное. Неожиданностей будет много.

      1
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 5 марта, 16:45

      Думаю такой прогноз очень близок к реальности, ну а что будет на самом деле - ???

      2
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      Рейтинг: +511

      эд100 5 марта, 16:33

      опять дурачок удивил всех своей проницательностью, одни фрики на фрик ТВ.

      0
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 5 марта, 16:20

      Ну.. Ловчев.. ещё тот Нострадамус

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 5 марта, 16:03

      Зенит, ЦСКА, Ростов, Динамо, Оренбург........Спартак.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 5 марта, 17:49

      Зачем с низа таблицы начал?

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 15:58

      Ловчев, как бы Спартак из этой тройки не выпал! Ржу...)

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > Cleaner 5 марта, 17:01

      Все может быть, как еще Динамо себя покажет, пока игры нет, только разговоры про Набалдяна, куда ему нужно перейти чиобы его прикупили, только в помойку

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