Ловчев спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Тройка: «Зенит», «Спартак»/ЦСКА.

«Ростов» – вне тройки. Валерий Карпин выжал из команды больше того, что она может. Нужна конкуренция, усиление, чтобы сделать следующий шаг и остаться там, куда команда прыгнула. Прогресса игроков, которые есть, будет недостаточно. Думаю, «Ростов» выпадет из тройки, займет место в диапазоне с четвертого по восьмое», – написал лучший игрок СССР 1972 года.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым отрывом.

«Спартак» занимает 2-е место.

ЦСКА отстает от топ-3 на 6 очков.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!