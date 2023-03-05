Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли

Вот и Депай начал забивать. Давненько Атлетико так крупно не выигрывал.
«Атлетико» в 24-м туре Примеры разгромил дома «Севилью». Дубли у Альваро Мораты и Мемфиса Депая. Испанец по ходу матча вышел на замену вместо нидерландца.
У гостей не реализовал пенальти Иван Ракитич. «Севилья» заканчивала матч в меньшинстве.
«Атлетико» идет в таблице на третьем месте. «Севилья» занимает 16-ю строчку.
Испания. Примера. 24-й тур
Атлетико – Севилья – 6:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Депай, 23; 2:0 – Депай, 26; 2:1 – Эн-Несири, 39; 3:1 – Гризманн, 53; 4:1 – Карраско, 69; 5:1 – Мората, 76; 6:1 – Мората, 90+2.
Незабитые пенальти: нет – Ракитич, 74.
Удаления: нет – Гуйе, 80 (вторая ж.к.).
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