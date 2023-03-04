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  • Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту

Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту

4 марта 2023, 21:31
15

«Локомотив» в первом матче после возвращения РПЛ-2022/23 обыграл на выезде «Ростов» 3:1. Главный герой встречи – Артем Дзюба, который оформил хет-трик. И вот пачка фактов вокруг голов Дзюбы:

• Первые голы после возвращения из краткосрочной командировки в Турцию.

• Дзюба забил первые голы за «Локо» в третьем матче после перехода.

• Дзюба забил три мяча за 31 минуту.

• Забил в РПЛ за шестой клуб. До этого были мячи в Премьер-лиге за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и «Арсенал».

• Забил 149-й, 150-й и 151-й голы в РПЛ.

• Первый мяч в РПЛ с апреля 2022-го – тогда забил «Уралу».

• Первый хет-трик в РПЛ за 470 дней. В последний раз ему удавалось забить три мяча в одном матче Премьер-лиги в ноябре-2021. Тогда пострадал «Пари НН». «Зенит» победил со счетом 5:1.

• Эти голы помогли «Локо» набрать три очка и закрепиться на 13-м месте в таблице. «Пари НН» и 12-я строчка таблицы, выводящая «Локомотив» из зоны стыков, всего в трех баллах.

Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время

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Фото: телеграм-канал «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Ростов Дзюба Артем
Комментарии (15)
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1677954771
Молодец Дзюба !
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sochi-2013
1677955618
Сколько "дзюболюбов" сегодня на #ую повесятся?
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Январь 59
1677957817
Кто то ещё неделю назад говорил , что в последнее время Дзюбы слишком много стало. Однако создаётся впечатление, что Дзюбы будет ещё больше. Сегодняшнее противостояние В.Г.Карпин vs Дзюба, Валерий Георгиевич проиграл по всем статьям. Более того , хочу сказать, что команда Карипина-"Ростов" полностью провалила старт. И зимний кубок, и первые игры кубка РПЛ и рестарт ЧР. Это очень печальный факт. С такими темпами можно и из пятерки лидеров вылететь.
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sochi-2013
1677958181
Не зря я хотел, чтобы он в Сочи играл!
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crf575757
1678353890
Да смешно Дзюбу хвалить! Вы голы видели!? В чем заслуга? Все голы -ошибки защиты. Больше этот столб ничего не забьёт. Всю игру только и стоял с поднятой рукой.
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