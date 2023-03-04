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    Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту

    «Локомотив» в первом матче после возвращения РПЛ-2022/23 обыграл на выезде «Ростов» 3:1. Главный герой встречи – Артем Дзюба, который оформил хет-трик. И вот пачка фактов вокруг голов Дзюбы:

    • Первые голы после возвращения из краткосрочной командировки в Турцию.

    • Дзюба забил первые голы за «Локо» в третьем матче после перехода.

    • Дзюба забил три мяча за 31 минуту.

    • Забил в РПЛ за шестой клуб. До этого были мячи в Премьер-лиге за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и «Арсенал».

    • Забил 149-й, 150-й и 151-й голы в РПЛ.

    • Первый мяч в РПЛ с апреля 2022-го – тогда забил «Уралу».

    • Первый хет-трик в РПЛ за 470 дней. В последний раз ему удавалось забить три мяча в одном матче Премьер-лиги в ноябре-2021. Тогда пострадал «Пари НН». «Зенит» победил со счетом 5:1.

    • Эти голы помогли «Локо» набрать три очка и закрепиться на 13-м месте в таблице. «Пари НН» и 12-я строчка таблицы, выводящая «Локомотив» из зоны стыков, всего в трех баллах.

    Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время

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    Фото: телеграм-канал «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    04.03.2023 21:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +346

      crf575757 9 марта, 12:24

      Да смешно Дзюбу хвалить! Вы голы видели!? В чем заслуга? Все голы -ошибки защиты. Больше этот столб ничего не забьёт. Всю игру только и стоял с поднятой рукой.

      0
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 4 марта, 22:29

      Не зря я хотел, чтобы он в Сочи играл!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3862

      minaev23 > sochi-2013 4 марта, 22:42

      У вас Бердыев есть. Он вас поднимет не переживай.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > minaev23 5 марта, 00:08

      И про " народное достояние не забывайте" - Зенит не позволит им пропасть

      0
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > sochi-2013 5 марта, 01:09

      ТАкое гавно ваш вонючий клуб

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > minaev23 5 марта, 07:54

      Это вонь долго стояла, после приезда ВАШЕГО сельпо!
      Потом все выветрилось.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > sochi-2013 5 марта, 08:28

      Туповато конечно . Но от вас **** другого и не ждал.Удачи оленеводу Бердыеву.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > minaev23 5 марта, 09:05

      Зато правда, тугайный благородный олень !

      1
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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 4 марта, 22:23

      Кто то ещё неделю назад говорил , что в последнее время Дзюбы слишком много стало. Однако создаётся впечатление, что Дзюбы будет ещё больше. Сегодняшнее противостояние В.Г.Карпин vs Дзюба, Валерий Георгиевич проиграл по всем статьям. Более того , хочу сказать, что команда Карипина-"Ростов" полностью провалила старт. И зимний кубок, и первые игры кубка РПЛ и рестарт ЧР. Это очень печальный факт. С такими темпами можно и из пятерки лидеров вылететь.

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 21:36

      Самое главное, что бросилось в глаза, эта полная бездарность игроков и Локо и Ростова в качестве понимания игры и в качестве передач в одно касание, по сравнению с Дзюбой! Дзюба последний из Могикан того Бесковского футбола! И он, по футбольным меркам старик, смотрится Эверестом в плане таланта, по сравнению с более молодыми! Футбол в России со времен Бескова только деградирует?

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Semenycch 4 марта, 22:55

      Футбол Бескова я сомневаюсь что вы видели.Анализ спортжурналов не дают вам форы знатока всего советского футбола.

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      Рейтинг: +11398

      "supermax" > minaev23 4 марта, 23:58

      Зато мания величия и биполярочка ему многое дают

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      Рейтинг: +1362

      Taps 4 марта, 21:32

      Молодец Дзюба !

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