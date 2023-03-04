Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту

«Локомотив» в первом матче после возвращения РПЛ-2022/23 обыграл на выезде «Ростов» 3:1. Главный герой встречи – Артем Дзюба, который оформил хет-трик. И вот пачка фактов вокруг голов Дзюбы:

• Первые голы после возвращения из краткосрочной командировки в Турцию.

• Дзюба забил первые голы за «Локо» в третьем матче после перехода.

• Дзюба забил три мяча за 31 минуту.

• Забил в РПЛ за шестой клуб. До этого были мячи в Премьер-лиге за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и «Арсенал».

• Забил 149-й, 150-й и 151-й голы в РПЛ.

• Первый мяч в РПЛ с апреля 2022-го – тогда забил «Уралу».

• Первый хет-трик в РПЛ за 470 дней. В последний раз ему удавалось забить три мяча в одном матче Премьер-лиги в ноябре-2021. Тогда пострадал «Пари НН». «Зенит» победил со счетом 5:1.

• Эти голы помогли «Локо» набрать три очка и закрепиться на 13-м месте в таблице. «Пари НН» и 12-я строчка таблицы, выводящая «Локомотив» из зоны стыков, всего в трех баллах.

Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Фото: телеграм-канал «Локомотива»