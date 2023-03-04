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  • Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время

Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время

4 марта 2023, 20:25
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Это случилось: Артем Дзюба забил первый мяч за «Локомотив». Вот небольшая статистика по голу Дзюбы:

  • Первый гол пришелся на третий матч за «Локо». Первые два были противостояниями со «Спартаком» в Кубке России. В них Дзюба не забивал;
  • Дзюба забил дебютный мяч за «Локо» в первом матче в РПЛ.

А сколько времени нужно было Дзюбе, чтобы забить дебютный гол в РПЛ в предыдущих командах? Вот статистика:

«Зенит» – два матча. В июле-2015 «Зенит» обыграл «Урал» на выезде 4:1. Дзюба забил первый мяч в этой встрече.

• «Спартак» – 10 матчей. С момента первой встречи за «Спартак» в РПЛ (21.07.2006) до первого гола в Премьер-лиге за клуб (15.04.2007) прошло девять месяцев. Первый гол за «Спартак» в РПЛ он забил «Томи». Правда, мяч тогда принес клубу лишь одно очко – была ничья 1:1.

• «Ростов» – одна игра. Дзюба забил в первом матче за «Ростов» в РПЛ – и сразу дубль, который принес клубу победу над тогда еще «Тереком» 2:1.

«Томь» – шесть встреч. Дубль в ворота «Сатурна» в марте 2009-го принес «Томи» победу.

• «Арсенал» – две игры. В первой встрече за «Арсенал» в РПЛ он сделал ассист, а уже во второй оформил 1+1 по «гол+пас».

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Фото: телеграм-канал «Локомотива», pfc_arsenal/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Ростов Локомотив Ростов Спартак Зенит Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (1)
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житель СПб
1677953927
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