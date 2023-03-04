«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2). Во втором тайме он отменил гол москвичей.

«Мешков – это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. Ни-че-го.

В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное и у любой команды есть шанс. Первая тройка каждый год разная.

Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков, у них по шесть команд в еврокубках выступают. Клубы деньги зарабатывают, покупают/продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды.

Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы, пиво льется и семьи с детьми идут на футбол, вырастает новое поколение болельщиков. Праздник, люди счастливы на стадионах.

А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола и ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали. Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек?» – сказала Зарема.

Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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