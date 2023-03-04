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  • «Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова

«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова

4 марта 2023, 19:09
41

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2). Во втором тайме он отменил гол москвичей.

«Мешков – это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. Ни-че-го.

В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное и у любой команды есть шанс. Первая тройка каждый год разная.

Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков, у них по шесть команд в еврокубках выступают. Клубы деньги зарабатывают, покупают/продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды.

Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы, пиво льется и семьи с детьми идут на футбол, вырастает новое поколение болельщиков. Праздник, люди счастливы на стадионах.

А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола и ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали. Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек?» – сказала Зарема.

  • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Салихова Зарема Мешков Виталий
Комментарии (41)
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portero
1677946746
Федун же рад был судейству в прошлой игре, в этой игре судейку стимульнули на помощь другой команде....
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Krasnodar 123
1677946851
Вызывай Левникова, Лавочкина, Безбородова они правильно Спартак судят!!!
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БеZуМныЙ
1677946873
Вали Федуниха туда. где тебе кажется счастье.
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Завулон new new
1677947540
Всё ждал когда возьмут интервью у "звезды", дождался. Как же всё предсказуемо и банально.
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ilichkadr
1677947985
"когда на стадионе 4500 человек?" Зарема, эта цифра говорит о любви к "народной" команде. Чем больше "любят", тем меньше болельщиков. Пора тебе заняться торговлей пивом и самой стать на разливе!
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Эном айс
1677948980
Быстро её на этот раз пронесло. Лёня на стадион не взял,квартиру п.и.дорить оставил, вот и накипело.
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ArReal
1677949392
"Пройдет пять лет, ничего не изменится. Ни-че-го." она права - Зенит натурализует ещё 10 бразильцев и будет чемпионом в 7 раз подряд, причем уже после 1 круга! - Комментарии жен олигархов будут появляться на футбольных ресурсах, в 5 раз чаще, чем мнение футбольных экспертов всех вместе взятых! - На стадионе 4500 человек (Кроме Fan ID ещё что нибудь выдумают) -Судьи будут смотреть VAR по 7 минут - тем самым оставляя час игрового времени и косячить в пользу интересов сильнейших Зенитов и Спартаков, ну естественно соблюдая субординацию - сначала гроза Сепахана - а потом в порядке убывания... - По Матч Тв будут крутить не только фильмы с Ван Даммом и Брюс Ли , но и "Джон Уик" 1,2,3 уже пора будет
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neveldomha
1677950177
То есть оказывается в футбол играют арбитры, а футболеры так для фона. Зарема, проблема в том, что ты ищешь ее в другом месте, а не у тех, в чьих ногах мяч.
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Taps
1677954852
Лживая с у ч к а , только ртом и умеет работать.
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Красногвардейчик
1677995144
Опять скулить начала)) Что, уже не офигенное судейство? Когда Локомотив убивали в игре с вами?)))
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