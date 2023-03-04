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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2). Во втором тайме он отменил гол москвичей.

    «Мешков – это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. Ни-че-го.

    В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное и у любой команды есть шанс. Первая тройка каждый год разная.

    Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков, у них по шесть команд в еврокубках выступают. Клубы деньги зарабатывают, покупают/продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды.

    Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы, пиво льется и семьи с детьми идут на футбол, вырастает новое поколение болельщиков. Праздник, люди счастливы на стадионах.

    А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола и ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали. Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек?» – сказала Зарема.

    • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    04.03.2023 19:09
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 5 марта, 08:45

      Опять скулить начала)) Что, уже не офигенное судейство? Когда Локомотив убивали в игре с вами?)))

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 23:23

      Да , как только очков в матче не досчитаются , делают плаксивое личико и тычут пальчикам в сторону С-Петербурга . Нихера не меняется и 5 и 10 и 20 лет .

      0
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      Рейтинг: +966

      Mr Green 4 марта, 22:33

      ей что бы что то комментировать, тем более судейство, не мешало бы смотреть другие чемпионаты и лигу чемпионов. там косяков в разы больше и более очевидных

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      Рейтинг: +107

      alteper 4 марта, 21:56

      по сути кто то очень не хочет что бы Спартак был ближе к Зениту)Угадайте как его зовут)

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 21:47

      Федун, купи Зареме Торпедо в подарок. Пусть со Спартака на него переключится!

      2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 21:46

      Спартак отскочил в этой игре, а Зарема все о своем слезы льет!

      2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 21:44

      Зарема: - Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: футбольные арбитры плохо судят!

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      Рейтинг: +3218

      Эном айс > Cleaner 5 марта, 18:50

      Очень мило!+++
      Жалко некому оценить классику.(

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      Рейтинг: +1362

      Taps 4 марта, 21:34

      Лживая с у ч к а , только ртом и умеет работать.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 4 марта, 21:31

      Прямо беда! Два матча с Локомотивом тебя все устраивало, а как коснулось Спартака, так все пропало)

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 21:20

      Главное все знают, что ПРОМКВАС разваливает наш футбол, но все около футбольные деятели помалкивают, все делается только под питерскую помойку вся судейская коллегия проплачена ПРОМКВАСОМ, только угодить хозяину. чтобы он был доволен

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