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    Какой вы футболист?

    В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил момент с третьим голом «Спартака» в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ, который отменил арбитр Виталий Мешков.

    «У нас есть процедура, по которой мы определяем ошибку. Если свисток был дан до, а он, судя по всему, был дан, то это нарушение рекомендаций как минимум.

    Момент эксперты ЭСК разберут. Рекомендации есть: свисток совершается после завершения атаки, чтобы VAR мог вмешаться.

    Как человек, который работал 200 матчей в РПЛ, может так ошибаться? Это же не зависит от того, 99 матчей или 200.

    Такие ситуации случаются не первый раз, к сожалению. Такое бывает. Я не думаю, что Виталий хотел себе юбилей испортить», – сказал Каманцев.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Гол Соболева был отменен на 85-й минуте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 16:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:47

      Ну чё, хряки, помог вам ваш уголовничек?

      3
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 4 марта, 17:36

      "...это нарушение рекомендаций как минимум..."
      ...чихать Мешок хотел на все ваши "рекомендации", ему бабки Алёша занес на счет, чтобы он "сделал" результат...

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 17:15


      Престиж РПЛ и РФС уже и так ниже плинтуса, и вот опять...
      В первом же туре после перерыва, сразу интрига , которую поджигали в СМИ , убивается.
      Судья ФИФА...пздц

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      Рейтинг: +8093

      nik55 4 марта, 17:13

      просто нужно сказать что судья КОЗЕЛ

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 4 марта, 16:56

      А что это меняет? - ровным счётом ничего. Косяк судьи заключается в том, что он сработал на опережение, только и всего, а те или иные рекомендации, если они не вошли в конфликт с решением судьи, не могут быть причиной плохого судейства в целом; чёрт - он же в деталях, то есть в мелочах,и вот именно это нечто(nehil) и пытаются разыграть адепты путанника и отца лжи.

      1
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 4 марта, 16:55

      ну надо было так обосрать день миллионам людей одному дебилу, почему-то вспоминается ничья с сочи и казарцев, но там конечно пожестче было

      3
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > AlexanderFCSM 4 марта, 16:59

      Спартак - Локомотив с Ивановым не вспоминается ?

      2
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 4 марта, 16:47

      А Виталий и не испоритл себе юбилей. Цифры на счете важнее цифры количества матчей. Есть на что отметить.

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 4 марта, 16:47

      сейчас скажут что мешок чихнул,свисток свиснул...и сделать уже ничего нельзя...вот так всё просто,один "чих" и результат на табло совсем другой...а ведь эта падла и дальше будет "чихать"

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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 16:46

      конечно не хотел..., наверно хотел испортить день миллионам болельщиков? что за бред несёт..., уже отмазки пошли...

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