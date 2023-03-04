В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил момент с третьим голом «Спартака» в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ, который отменил арбитр Виталий Мешков.

«У нас есть процедура, по которой мы определяем ошибку. Если свисток был дан до, а он, судя по всему, был дан, то это нарушение рекомендаций как минимум.

Момент эксперты ЭСК разберут. Рекомендации есть: свисток совершается после завершения атаки, чтобы VAR мог вмешаться.

Как человек, который работал 200 матчей в РПЛ, может так ошибаться? Это же не зависит от того, 99 матчей или 200.

Такие ситуации случаются не первый раз, к сожалению. Такое бывает. Я не думаю, что Виталий хотел себе юбилей испортить», – сказал Каманцев.

Матч завершился ничьей 2:2.

Гол Соболева был отменен на 85-й минуте.

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