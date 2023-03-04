Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»

В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»

4 марта 2023, 16:35
8

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил момент с третьим голом «Спартака» в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ, который отменил арбитр Виталий Мешков.

«У нас есть процедура, по которой мы определяем ошибку. Если свисток был дан до, а он, судя по всему, был дан, то это нарушение рекомендаций как минимум.

Момент эксперты ЭСК разберут. Рекомендации есть: свисток совершается после завершения атаки, чтобы VAR мог вмешаться.

Как человек, который работал 200 матчей в РПЛ, может так ошибаться? Это же не зависит от того, 99 матчей или 200.

Такие ситуации случаются не первый раз, к сожалению. Такое бывает. Я не думаю, что Виталий хотел себе юбилей испортить», – сказал Каманцев.

  • Матч завершился ничьей 2:2.
  • Гол Соболева был отменен на 85-й минуте.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал» 4
«Раньше судьи тоже были против «Спартака». Озбилиз прокомментировал ошибку Мешкова в матче с «Уралом» 8
Глава российских судей: «Мешков – один из лучших арбитров в России» 10
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Мешков Виталий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
эд100
1677937611
конечно не хотел..., наверно хотел испортить день миллионам болельщиков? что за бред несёт..., уже отмазки пошли...
Ответить
Каратель помойников
1677937626
сейчас скажут что мешок чихнул,свисток свиснул...и сделать уже ничего нельзя...вот так всё просто,один "чих" и результат на табло совсем другой...а ведь эта падла и дальше будет "чихать"
Ответить
oyabun
1677937670
А Виталий и не испоритл себе юбилей. Цифры на счете важнее цифры количества матчей. Есть на что отметить.
Ответить
AlexanderFCSM
1677938111
ну надо было так обосрать день миллионам людей одному дебилу, почему-то вспоминается ничья с сочи и казарцев, но там конечно пожестче было
Ответить
eugen-han
1677938195
А что это меняет? - ровным счётом ничего. Косяк судьи заключается в том, что он сработал на опережение, только и всего, а те или иные рекомендации, если они не вошли в конфликт с решением судьи, не могут быть причиной плохого судейства в целом; чёрт - он же в деталях, то есть в мелочах,и вот именно это нечто(nehil) и пытаются разыграть адепты путанника и отца лжи.
Ответить
nik55
1677939220
просто нужно сказать что судья КОЗЕЛ
Ответить
JTherry
1677940560
"...это нарушение рекомендаций как минимум..." ...чихать Мешок хотел на все ваши "рекомендации", ему бабки Алёша занес на счет, чтобы он "сделал" результат...
Ответить
paracetamol
1677944858
Ну чё, хряки, помог вам ваш уголовничек?
Ответить
Главные новости
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
1
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Все новости
Все новости
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
5
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
7
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
9
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
Вчера, 19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
Вчера, 18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
Вчера, 18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
Вчера, 18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+