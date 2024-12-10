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    Дуарте оценил перспективы «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Спартака» Алексис Дуарте предположил, как команда выступала бы в Лиге чемпионов.

    – Не угнетает отсутствие еврокубков?

    – Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится и мы сможем там играть. Лига чемпионов – мечта каждого футболиста.

    – Как думаешь, этот «Спартак» был бы конкурентоспособным в переформатированной ЛЧ?

    – Думаю, да. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • У команды 6 побед в турнире подряд.
    • Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.12.2024 20:10
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1733853361
    ...бы!...
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    7:1
    1733856241
    вон, реал идёт на спасительной 24 строчке, дальше уже зона вылета. но хряки, конечно же, выступили бы гораздо лучше! кто-нибудь, расскажите этому дураку про достойное выступление спортага 1:18 и 7:0.
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    JIEGEHDA
    1733891712
    Нельзя использовать достойно и Спартак в одном предложении. В Спартаке достойно проигрывать даже не умеют .
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