Дуарте оценил перспективы «Спартака» в Лиге чемпионов

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте предположил, как команда выступала бы в Лиге чемпионов.

– Не угнетает отсутствие еврокубков?

– Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится и мы сможем там играть. Лига чемпионов – мечта каждого футболиста.

– Как думаешь, этот «Спартак» был бы конкурентоспособным в переформатированной ЛЧ?

– Думаю, да. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

У команды 6 побед в турнире подряд.

Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.

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