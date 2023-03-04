Директор «Лацио» Таре оценил игру Миранчука в составе «Торино»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о выступлениях полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
- Накануне россиянина номинировали на звание лучшего игрока Серии А в феврале.
- Другие претенденты – Федерико Башкиротто («Лечче»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Виктор Осимхен («Наполи»).
«В «Торино» Миранчук раскрылся совсем по-другому. Он прогрессирует и растет как футболист.
Но Алексей еще не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А.
Он хороший и талантливый футболист, но пока не показал максимум своих возможностей. Ему есть куда стремиться», – заявил Таре.
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Источник: Sport24