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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Директор «Лацио» Таре оценил игру Миранчука в составе «Торино»

    Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о выступлениях полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

    «В «Торино» Миранчук раскрылся совсем по-другому. Он прогрессирует и растет как футболист.

    Но Алексей еще не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А.

    Он хороший и талантливый футболист, но пока не показал максимум своих возможностей. Ему есть куда стремиться», – заявил Таре.

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    Источник: Sport24

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    04.03.2023 13:50
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