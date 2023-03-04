Саутгейт определился с будущим Гринвуда в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается вызывать форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.
По мнению тренера, появление 21-летнего футболиста в национальной команде может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке.
В связи с этим не исключено, что англичанин сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную Ямайки. У него есть связи с этой страной по материнской линии.
- В январе 2022 года Гринвуда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
- В начале февраля 2023-го полиция сняла с него все обвинения.
- Нападающий «МЮ» поучаствовал в 1 матче сборной Англии в 2020 году.
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Источник: The Sun