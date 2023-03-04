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Саутгейт определился с будущим Гринвуда в сборной Англии

4 марта 2023, 13:23
2

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается вызывать форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

По мнению тренера, появление 21-летнего футболиста в национальной команде может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке.

В связи с этим не исключено, что англичанин сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную Ямайки. У него есть связи с этой страной по материнской линии.

  • В январе 2022 года Гринвуда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
  • В начале февраля 2023-го полиция сняла с него все обвинения.
  • Нападающий «МЮ» поучаствовал в 1 матче сборной Англии в 2020 году.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Англия Гринвуд Мэйсон Саутгейт Гарет
Комментарии (2)
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Lilipyt
1677926566
Неудивительно, ведь его оправдали. Но в команде одобряют насилие и быть в одной раздевалке с тем, кто это не пропагандирует, не уместно.
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1677928007
Типа Гринвуд такой ключевой игрок сборной, что это как-то скажется на её судьбе. У него 12 сыгранных минут за сборную.
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