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    Какой вы футболист?

    Саутгейт определился с будущим Гринвуда в сборной Англии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается вызывать форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

    По мнению тренера, появление 21-летнего футболиста в национальной команде может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке.

    В связи с этим не исключено, что англичанин сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную Ямайки. У него есть связи с этой страной по материнской линии.

    • В январе 2022 года Гринвуда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • В начале февраля 2023-го полиция сняла с него все обвинения.
    • Нападающий «МЮ» поучаствовал в 1 матче сборной Англии в 2020 году.

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    Источник: The Sun

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    04.03.2023 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2935

      Play 4 марта, 14:06

      Типа Гринвуд такой ключевой игрок сборной, что это как-то скажется на её судьбе. У него 12 сыгранных минут за сборную.

      0
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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt 4 марта, 13:42

      Неудивительно, ведь его оправдали. Но в команде одобряют насилие и быть в одной раздевалке с тем, кто это не пропагандирует, не уместно.

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