РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти

«Факел» и «Химки» не выявили сильнейшего в первом матче весенней части РПЛ. Команды обменялись голами в первом тайме.

У «Химко» забил зимний новичок Маркос Гильерме.

На 20-й минуте у химчан не реализовал пенальти Резиуан Мирзов. Он попал в штангу.

«Факел» остался на 13-м месте. «Химки» идут в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Факел (Воронеж) – Химки – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гильерме, 21; 1:1 – Гонгадзе, 44.

Незабитые пенальти: нет – Мирзов, 20.

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