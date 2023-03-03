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    Какой вы футболист?

    РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти

    «Факел» и «Химки» не выявили сильнейшего в первом матче весенней части РПЛ. Команды обменялись голами в первом тайме.

    У «Химко» забил зимний новичок Маркос Гильерме.

    На 20-й минуте у химчан не реализовал пенальти Резиуан Мирзов. Он попал в штангу.

    «Факел» остался на 13-м месте. «Химки» идут в зоне вылета.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Факел (Воронеж) – Химки – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гильерме, 21; 1:1 – Гонгадзе, 44.

    Незабитые пенальти: нет – Мирзов, 20.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 20:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +168

      odessakmv 4 марта, 07:57

      У «Химко» (!!!!!) забил

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 02:05

      А счастье было так близко!

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      Рейтинг: +463

      Ill Ich 3 марта, 21:36

      Чемпионат возобновился, и воронежские болельщики с воодушевлением ждали встречи с прекрасным. Из прекрасного можно отметить разве-что приличного качества газон. Качество самого футбола оставляло желать лучшего, зато в изобилии были стыки, падения и жёсткая борьба. Вообщем, был "весенний" футбол во всей своей красе. Без прикрас.

      2
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 3 марта, 21:15

      Садыгов - ты *ондон! Еще одного *удака свалившего как крыса тоже не забудем, Терюшков-депутат ещё называется.

      0
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ > Enter2006 3 марта, 22:09

      Глупо с твоей стороны… Садыгову нужно сказать спасибо, что вкладывает в Химки свои, не государственные, а свои деньги, зная, что эти вложения не принесут никаких доходов. Мало кто делал бы этого.

      0
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 > FRZZ 4 марта, 14:07

      Глупо было бы с моей стороны, если бы он занимался своим делом. А не увольнял хорошего главного тренера из-за своего сыночка и не разваливал клуб. Какой толк от его денег если развалил команду? Хоть с его деньгами, хоть без них - Химкам хреново. Один дебил уже свалил с клуба, депутат. Таких даунов не нужно даже если они спонсоры.

      0
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ > Enter2006 4 марта, 16:45

      Это Юран хороший тренер? А почему тогда никто не хочет связываться с ним? Садыгов уволил его не из-за сына.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 3 марта, 21:12

      Факел выигрывает чемпионат по ничьим

      4
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 3 марта, 21:04

      Старания много, но с мыслью и техникой беда. Атлеты а не футболисты!

      4
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