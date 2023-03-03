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  • РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти

РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти

3 марта 2023, 20:50
7

«Факел» и «Химки» не выявили сильнейшего в первом матче весенней части РПЛ. Команды обменялись голами в первом тайме.

У «Химко» забил зимний новичок Маркос Гильерме.

На 20-й минуте у химчан не реализовал пенальти Резиуан Мирзов. Он попал в штангу.

«Факел» остался на 13-м месте. «Химки» идут в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Факел (Воронеж) – Химки – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гильерме, 21; 1:1 – Гонгадзе, 44.

Незабитые пенальти: нет – Мирзов, 20.

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Россия. Премьер-лига Химки Факел Мирзов Резиуан
Комментарии (7)
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Ziklop
1677866689
Старания много, но с мыслью и техникой беда. Атлеты а не футболисты!
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MaxRnD
1677867162
Факел выигрывает чемпионат по ничьим
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Enter2006
1677867305
Садыгов - ты *ондон! Еще одного *удака свалившего как крыса тоже не забудем, Терюшков-депутат ещё называется.
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Ill Ich
1677868587
Чемпионат возобновился, и воронежские болельщики с воодушевлением ждали встречи с прекрасным. Из прекрасного можно отметить разве-что приличного качества газон. Качество самого футбола оставляло желать лучшего, зато в изобилии были стыки, падения и жёсткая борьба. Вообщем, был "весенний" футбол во всей своей красе. Без прикрас.
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paracetamol
1677884725
А счастье было так близко!
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odessakmv
1677905854
У «Химко» (!!!!!) забил
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