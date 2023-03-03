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    «Сумма несоизмерима с поступком». В «Волге» не согласны со штрафом за бросок банана

    Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин прокомментировал санкции в отношении клуба.

    • КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
    • Это наказание за бросок банана на поле во время кубкового матча с «Зенитом» (0:3).
    • Ульяновцы вылетели из турнира.

    «Есть решение КДК, мы его исполняем. Возможность подачи апелляции мы обсуждаем. Нам кажется, что сумма несоизмерима с поступком.

    Ситуация двояка. Сейчас идeт процедура поиска человека, который это сделал. Если мы его в ближайшее время найдeм, то нам будет проще подавать апелляцию», – сказал Наволокин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2023 17:27
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