Юрист рассказал, как Промес может получить гражданство РФ

Юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал решение Минспорта РФ отказать в предоставлении российского гражданства полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«Он пошел легким путем, а министерство спорта не хочет связываться с этим. Промес может обратиться апелляционную службу.

Если у него есть доказательства того, что он прожил на территории России больше пяти лет, его дело будет рассматриваться в обычном порядке людей, которые подают на соискание российского гражданства. Он спокойно может подать, у него большие шансы на получение», — сказал Добровинский.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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