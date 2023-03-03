Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Юрист рассказал, как Промес может получить гражданство РФ

    Юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал решение Минспорта РФ отказать в предоставлении российского гражданства полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

    «Он пошел легким путем, а министерство спорта не хочет связываться с этим. Промес может обратиться апелляционную службу.

    Если у него есть доказательства того, что он прожил на территории России больше пяти лет, его дело будет рассматриваться в обычном порядке людей, которые подают на соискание российского гражданства. Он спокойно может подать, у него большие шансы на получение», — сказал Добровинский.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В Нидерландах возобновили расследование по делу Промеса 11
    Промес повторил личный рекорд 6
    Генич ответил, является ли Промес лучшим легионером в истории «Спартака» 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 17:35

      Еще уголовников нам не хватало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 3 марта, 15:00

      Не надо ему паспорт, он же не будет играть за сборную России, а тогда какой смысл, помойка купила гражданство смазным, чтобы было больше смазных на поле, аСпартак готовит российских игроков, которые уже спокойно играют, а в помойке своих не готовят, там будет РиО и ЖАНЕЙРО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 14:33

      Не нужны нам такие криминальные и подленькие в футболе соотечественнички. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 14:48

      А такие как у вас очень нужны. Они черномазые все одинаковые.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11