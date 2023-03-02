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  • Минспорт России отказал «Спартаку» в паспорте РФ для Промеса

Минспорт России отказал «Спартаку» в паспорте РФ для Промеса

2 марта 2023, 23:28
23

Вингер «Спартака» Квинси Промес пока не сможет получить российское гражданство.

Клуб просил помочь в этом вопросе Министерство спорта РФ, но получил отказ.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу», – сообщили в ведомстве.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартаку» отказали в конце декабря. Это произошло после консультаций Минспорта с МВД.

В Нидерландах Промес проходит обвиняемым по уголовным делам. Его подозревают в нападении на родственника и причастности к торговле наркотиками.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Промес Квинси
Комментарии (23)
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MaxRnD
1677789905
Идёт 8ойна, на ВВП западный мир давно навесил статус военного преступника, и даже в этой ситуации наша подоночная либерота, засевшая во всех органах государственной власти, до сих пор лебезит/приссыкивает перед западной судебной системой. Ска, как это мило ! А если не в этом дело, то как объяснить, что одни получают паспорта, а другие нет ?
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R_a_i_n
1677789935
Ваааааааау)))))))))) Кто-то без году неделя и уже имеет паспорт... а кто-то...
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PAREVG.
1677790640
Двум мартыхаям из Зенита, обнуленный лично подписал указ, а мартыхаю из Спартака - отказали. Я конечно рад что отказали, но лучше было бы, чтобы вообще никому не давали. Россия белая страна.
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serhio80
1677797510
Да ладно) вот ведь новость) зато у немытых две новые шлюбы)
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ZAITZEFF2011
1677799912
Уголовникам не место в нашей стране!!!
Ответить
Romeo 123
1677801161
Правильно, какой паспорт преступнику , депортировать в Голландию
Ответить
AlexanderFCSM
1677821148
Во-первых, сказал это ванечка карпов, во-вторых, причем тут минспорт и гражданство? они могут только "помочь", а причем тут получение?
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Нуф-Нуф
1677824890
Чего расшумелись? Уже отправлено ходатайство в МВД Беларуси. Скоро Антоха станет гражданином дружественной нам страны и перестанет считаться легионерм
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SLADE2019
1677825670
Как это не печально мне констатировать, но данная ситуация мой Спартак не красит. Давно пора с ним контракт расторгнуть и пусть отвечает за все свои делишки темные. Нашли тоже мне кудесника мяча.
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ivany4
1677826136
Нормальный ход. Для начала пусть уладит дела в Нидерландах, а потом, с чистой совестью добро пожаловать за паспортом. У Антохи нормальное положение. Единственное неудобство - выезд за рубеж. Но поскольку мы начхали на остальные суды, то пусть живет в России и не дергается. Контракт его защита. Ну а то, что подготовиться к играм и в зимней Москве можно, и не плохо, он уже показал. При такой ситуации возможны психологические беспокойства и сбои. имхо.
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