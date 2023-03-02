Минспорт России отказал «Спартаку» в паспорте РФ для Промеса

Вингер «Спартака» Квинси Промес пока не сможет получить российское гражданство.

Клуб просил помочь в этом вопросе Министерство спорта РФ, но получил отказ.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу», – сообщили в ведомстве.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартаку» отказали в конце декабря. Это произошло после консультаций Минспорта с МВД.

В Нидерландах Промес проходит обвиняемым по уголовным делам. Его подозревают в нападении на родственника и причастности к торговле наркотиками.

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