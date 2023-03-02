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    Какой вы футболист?

    Минспорт России отказал «Спартаку» в паспорте РФ для Промеса

    Вингер «Спартака» Квинси Промес пока не сможет получить российское гражданство.

    Клуб просил помочь в этом вопросе Министерство спорта РФ, но получил отказ.

    «Футбольный клуб «Спартак-Москва» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

    В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу», – сообщили в ведомстве.

    По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартаку» отказали в конце декабря. Это произошло после консультаций Минспорта с МВД.

    В Нидерландах Промес проходит обвиняемым по уголовным делам. Его подозревают в нападении на родственника и причастности к торговле наркотиками.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.03.2023 23:28
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 3 марта, 12:49

      Антоху обидели....

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 3 марта, 09:48

      Нормальный ход. Для начала пусть уладит дела в Нидерландах, а потом, с чистой совестью добро пожаловать за паспортом.
      У Антохи нормальное положение. Единственное неудобство - выезд за рубеж. Но поскольку мы начхали на остальные суды, то пусть живет в России и не дергается. Контракт его защита. Ну а то, что подготовиться к играм и в зимней Москве можно, и не плохо, он уже показал. При такой ситуации возможны психологические беспокойства и сбои. имхо.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 3 марта, 09:41

      Как это не печально мне констатировать, но данная ситуация мой Спартак не красит. Давно пора с ним контракт расторгнуть и пусть отвечает за все свои делишки темные. Нашли тоже мне кудесника мяча.

      4
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > SLADE2019 3 марта, 11:24

      Обвиняемый еще не значит виновный !!!

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > SLADE2019 3 марта, 15:03

      Вот так вот и продаем своих чуть что, вместо поддержки в тяжелой ситуации, мы там не были, свечку не держали. Футболистов с баблом вон каждого второго в изнасиловании обвиняют и избиениях, подозреваю что процентов 70 от этого попытка присосаться к кошельку и обеспечить себе красивую жизнь, с чего все решили что и тут не так? Вон уже брательник его говорит что на лям зеленых согласен и все

      0
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 3 марта, 09:28

      Чего расшумелись? Уже отправлено ходатайство в МВД Беларуси. Скоро Антоха станет гражданином дружественной нам страны и перестанет считаться легионерм

      5
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 3 марта, 08:25

      Во-первых, сказал это ванечка карпов, во-вторых, причем тут минспорт и гражданство? они могут только "помочь", а причем тут получение?

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      Рейтинг: +1669

      vmonomah17 3 марта, 08:23

      Пусть Промес в зенит переходит. Там всем паспорта дают)))

      2
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      Рейтинг: +3049

      fakeid 3 марта, 08:15

      говорил же, что зулус побежит за паспортом. но он даже сыграл на опережение, сбегав за ним ещё в прошлом году. позор хрякам! сколько визгов-то было про наших)

      2
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 3 марта, 07:44

      Любой клуб,кроме Спартака не стал бы связываться с уголовником,а Спартак его ещё и россиянином хочет сделать. Его место в тюрьме,а не в футболе.

      2
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > АЛЕКС 58 3 марта, 08:17

      старостин уголовник, кокорин уголовник, зулус уголовник. всех уголовников собирают. наверное, их в спартаке было ещё больше, просто я не знаю)

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > fakeid 3 марта, 09:54

      Расскажи по-подробнее о вашем клубном попе, совратителе малолетних мальчиков и девочек, о делишках малофеева, о загулах и лечение от алкоголизма аршавина, возглавлявшего работу с молодежью.
      А впрочем все рано ничего путного не скажешь, ты же фэйк, хоть и айди.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > АЛЕКС 58 3 марта, 11:26

      Это с каких пор Промес уголовник - это ты " верховный жрец правосудия " определил его место ??? !!! Пока НИКАКОГО решения суда не было !!!

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > fakeid 3 марта, 11:31

      Уголовников Зенита постеснялся перечислить?

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 3 марта, 07:17

      Ну и зря, дать ему паспорт и если виновен,судить нашим судом, самым справедливым судом в мире

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      Рейтинг: +339

      Romeo 123 3 марта, 02:52

      Правильно, какой паспорт преступнику , депортировать в Голландию

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