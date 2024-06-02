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    Беллингем прокомментировал трансфер Мбаппе в «Реал»

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о скором трансфере в команду Килиана Мбаппе.

    «Было бы здорово, если бы такой игрок, как Мбаппе, присоединился к нам. Накануне вечером против «Боруссии» (2:0) единственное, чего нам не хватало, – это настоящей «девятки».

    И если он придет, мы окажемся в действительно замечательном положении, и Килиан выведет нас на другой уровень», – сказал Беллингем.

    • Теперь у «Реала» в составе будет 2 самых дорогих игрока в мире: Мбаппе и Джуд Беллингем (180 миллионов евро).
    • Килиан последние 7 лет провел в «ПСЖ».
    • «Реал» накануне выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз.

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    Источник: Sportskeeda

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    02.06.2024 17:22
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    Комментарии (6)
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    Damir07
    1717338978
    Оооо как ты сильно ошибаешься Вы и так самые самые на какой уровень он вас наоборот вниз потянет Как ты пожалеешь о своих словах
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    САНЁК17
    1717348859
    Я думаю в раздевалке будет не очень уютно
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