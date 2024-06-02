Беллингем прокомментировал трансфер Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о скором трансфере в команду Килиана Мбаппе.
«Было бы здорово, если бы такой игрок, как Мбаппе, присоединился к нам. Накануне вечером против «Боруссии» (2:0) единственное, чего нам не хватало, – это настоящей «девятки».
И если он придет, мы окажемся в действительно замечательном положении, и Килиан выведет нас на другой уровень», – сказал Беллингем.
- Теперь у «Реала» в составе будет 2 самых дорогих игрока в мире: Мбаппе и Джуд Беллингем (180 миллионов евро).
- Килиан последние 7 лет провел в «ПСЖ».
- «Реал» накануне выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз.