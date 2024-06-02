Беллингем прокомментировал трансфер Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о скором трансфере в команду Килиана Мбаппе.

«Было бы здорово, если бы такой игрок, как Мбаппе, присоединился к нам. Накануне вечером против «Боруссии» (2:0) единственное, чего нам не хватало, – это настоящей «девятки».

И если он придет, мы окажемся в действительно замечательном положении, и Килиан выведет нас на другой уровень», – сказал Беллингем.