Представитель ФИФА посетил конференцию РФС

Сегодня в Москве проходит конференция РФС. Ее посетил координатор департамента национальных ассоциаций-членов ФИФА Марион Гава.
«Было интересно посетить конференцию РФС.
Диалог ФИФА и РФС? Россия является членом ФИФА. Конечно, мы контактируем.
Разговаривали ли с Александром Дюковым? Мы остаемся в контакте, как с президентом ассоциации, которая является членом ФИФА», – сказал Гава.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший – 7 июня против Беларуси.