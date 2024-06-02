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    Представитель ФИФА посетил конференцию РФС

    Сегодня в Москве проходит конференция РФС. Ее посетил координатор департамента национальных ассоциаций-членов ФИФА Марион Гава.

    «Было интересно посетить конференцию РФС.

    Диалог ФИФА и РФС? Россия является членом ФИФА. Конечно, мы контактируем.

    Разговаривали ли с Александром Дюковым? Мы остаемся в контакте, как с президентом ассоциации, которая является членом ФИФА», – сказал Гава.

    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший – 7 июня против Беларуси.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2024 12:39
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    Комментарии (6)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717321362
    Проеврить всех судей и чиновников РФС на полиграфе на предмет договорняков
    Ответить
    Алексей З
    1717321736
    Сколько же икры ушло для координатора ? Пустые хлопоты.
    Ответить
    R_a_i_n
    1717324931
    В контакте он находится. Двуличная организация.
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    Россия
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