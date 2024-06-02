Представитель ФИФА посетил конференцию РФС

Сегодня в Москве проходит конференция РФС. Ее посетил координатор департамента национальных ассоциаций-членов ФИФА Марион Гава.

«Было интересно посетить конференцию РФС.

Диалог ФИФА и РФС? Россия является членом ФИФА. Конечно, мы контактируем.

Разговаривали ли с Александром Дюковым? Мы остаемся в контакте, как с президентом ассоциации, которая является членом ФИФА», – сказал Гава.